Lars Castellucci zum neuen Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands gewählt

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (DHPV) hat am 12. November 2026 den SPD-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Lars Castellucci zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Susanne Kränzle, die den Verband in der vergangenen Amtszeit zunächst als stellvertretende Vorsitzende, dann als Vorsitzende geführt hat.Castellucci hat in den vergangenen Jahren parlamentarische Initiativen angestoßen und unterstützt, um die gesetzliche Regelung der Suizidbeihilfe voranzubringen und die Suizidprävention zu stärken, beides Themen, die auch für die Arbeit des DHPV zentral sind. Auch darüber hinaus gibt es für Castellucci, seit 2025 Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, eine große Nähe seiner politischen Arbeit zur Hospizidee: „Vor allem fasziniert mich die Haltung zum Menschen, die in der Arbeit der vielen Ehren- und Hauptamtlichen zum Ausdruck kommt. Es ist der Mensch auch in seiner Verletzlichkeit, seinem Angewiesensein auf andere, seiner Endlichkeit. Alles Aspekte, die wir gerne weit wegschieben. Ich möchte das umdrehen und mit dem Verband werben für ‚ein Land, in dem wir gerne alt werden‘.“Seit das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufgehoben hat, fehlt eine gesetzliche Regelung der Suizidbeihilfe. Auch eine umfassende gesetzliche Verankerung der Suizidprävention steht nach wie vor aus. Der DHPV wird sich unter dem Vorsitz von Lars Castellucci weiter mit Nachdruck für ein eigenständiges Suizidpräventionsgesetz mit dauerhaft finanzierten, flächendeckenden und niedrigschwelligen Angeboten einsetzen.„Schwerkranke und sterbende Menschen sowie ihre An- und Zugehörigen benötigen verlässliche medizinische, pflegerische und psychosoziale Unterstützung. Gute Hospizarbeit und Palliativversorgung können dazu beitragen, der Angst vor Leiden, Autonomieverlust oder unzureichender Versorgung zu begegnen. Sie wirken somit suizidpräventiv“, so Castellucci. „Wir brauchen eine Gesellschaft, die nicht fragt, wer noch nützlich ist, sondern die jedem Menschen mit Achtung begegnet. Dafür stehe ich – und dafür steht der DHPV.“Die Mitgliederversammlung hat den Vorstand des DHPV turnusgemäß neu gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind jetzt Marko Luppe-Hellström sowie Johannes Stephens gewählt. Neue Beisitzer sind Michael Kemmer und Dirk Münch. Für eine weitere Amtszeit als Beisitzer*in wurden Dirk Blümke, Karin Scheer, Verena Gerdes, Nadine Kreuser und Kerstin Wülfing bestätigt. Der DHPV dankt der scheidenden Vorsitzenden Susanne Kränzle sowie den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Paul Herrlein und Cora Schulze für ihr großes Engagement an der Spitze des Verbands. Sie haben die Arbeit des DHPV in den vergangenen Jahren geprägt und die Anliegen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gegenüber Politik und Öffentlichkeit stark gemacht. Cora Schulze bleibt dem Verband mit ihrer Expertise zur Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und zur Telematik als Beisitzerin erhalten.