Die Zukunft der Heilbäder und Kurorte gemeinsam gestalten und ihren Anliegen politisch mehr Gewicht verleihen: Dieser Anspruch prägte den 122. Deutschen Bädertag, der vom 4. bis 6. November 2026 im Thermalsoleheilbad Templin stattfand. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medizin, Wissenschaft, Gesundheitswirtschaft sowie aus Heilbädern und Kurorten kamen zusammen, um Perspektiven für eine starke Bäderlandschaft von morgen zu diskutieren.



Der Deutsche Heilbäderverband (DHV) hat sich strategisch neu ausgerichtet und setzt auf eine noch engere Zusammenarbeit im Kur- und Bäderwesen. Gemeinsam sollen die Potenziale der Heilbäder und Kurorte für Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus stärker zum Tragen kommen. Im Mittelpunkt des Bädertages standen dabei auch konkrete politische Anliegen: Wie können Heilbäder und Kurorte besser in die Gesundheitsversorgung eingebunden werden? Wie lässt sich der Zugang zur Ambulanten Vorsorgeleistung erleichtern, insbesondere auch für Beschäftigte? Und welche Rahmenbedingungen brauchen die Orte, um ihren vielfältigen Aufgaben auch künftig gerecht zu werden?



Ein zentrales Thema war die geplante Novellierung des Präventionsgesetzes. Der DHV bekräftigte seine Forderung, Heilbäder und Kurorte frühzeitig und unmittelbar in den Novellierungsprozess einzubeziehen. Als Gesundheitskompetenzzentren leisten sie mit ihrer medizinisch-therapeutischen Expertise, ihren natürlichen, evidenzbasierten Heilmitteln und ihrer spezialisierten deutschlandweiten Gesundheitsinfrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Dieses Potenzial sollte bei der Weiterentwicklung der Präventionspolitik stärker berücksichtigt und in bestehende Versorgungsstrukturen eingebunden werden.



Die Ambulante Vorsorgeleistung innerhalb des Präventionssystem zu stärken ist ein weiteres zentrales Anliegen des DHV. Der Verband fordert einfachere Antrags- und Bewilligungsverfahren: über die medizinische Notwendigkeit chronisch erkrankter Patienten sollen allein die behandelnden Ärztinnen und Ärzte entscheiden. Ein Wahlrecht zwischen Bildungs- und Gesundheitsurlaub soll insbesondere Beschäftigten den Zugang erleichtern. Angesichts des demografischen Wandels gilt es, die Angebote der Heilbäder und Kurorte gezielter zu nutzen, um gesundheitlichen Belastungen frühzeitig zu begegnen und späteren, deutlich kostspieligeren Versorgungsbedarf zu vermeiden.



Der Deutsche Heilbäderverband zieht eine positive Bilanz des 122. Deutschen Bädertages. „Die Veranstaltung hat deutlich gemacht, dass die Heilbäder und Kurorte bereitstehen, einen noch stärkeren Beitrag zur gesundheitlichen Prävention in Deutschland zu leisten. Voraussetzung hierfür sind jedoch eine frühzeitige Einbindung in die gesundheitspolitischen Entscheidungsprozesse und verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen“, so Brigitte Goertz-Meissner, Präsidentin des Deutschen Heilbäderverbandes.

(lifePR) (