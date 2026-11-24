Die deutschen Heilbäder und Kurorte sind wieder unter einem gemeinsamen Dach vereint. Nach dem Nordrhein-Westfälischen Landesheilbäderverband hat nun auch der Bayerische Heilbäder-Verband seine Rückkehr in den Deutschen Heilbäderverband e. V. (DHV) beschlossen. „Nach nunmehr elf Jahren können wir die Interessen der 350 staatlich anerkannten Heilbäder und Kurorte in Deutschland wieder mit einer gemeinsamen Stimme vertreten und unsere Anliegen gegenüber Politik und Kostenträgern mit größerem Nachdruck einbringen“, erklärt DHV-Präsidentin Brigitte Goertz-Meissner.



Die Grundlage für diese Entwicklung wurde auf dem 121. Deutschen Bädertag in Bad Frankenhausen vor einem Jahr gelegt. Dort waren die Weichen für eine strukturelle und inhaltliche Neuausrichtung des Bundesverbandes gestellt worden. Ziel ist eine agile, leistungs- und zukunftsfähige Interessenvertretung, die den gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Heilbäder und Kurorte wirksam begegnet. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Verbandsarbeit stehen insbesondere die stärkere Berücksichtigung der Heilbäder und Kurorte bei der Weiterentwicklung des Präventionsgesetzes, die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen und die Sicherung ihrer qualitativ hochwertigen Gesundheitsinfrastruktur. Weitere Schwerpunkte bilden die Weiterentwicklung ihrer Qualitätsstandards, die Erleichterung des Zugangs zu ambulanten Vorsorgeleistungen und die wirtschaftliche Absicherung der Rehabilitationskliniken. „Die Neuausrichtung soll dazu beitragen, die Bedeutung der Heilbäder und Kurorte als qualitätsvolle Gesundheits- und Präventionszentren im ländlichen Raum als wichtige Impulsgeber für Tourismus und Gesundheit noch stärker sichtbar zu machen“, betont der Präsident des Bayerischen Heil bäder-Verbandes, Peter Berek. Auch Malte Dahlhoff, Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverbandes e. V., begrüßt die Entwicklung: „Gemeinsam können wir mehr erreichen. Der einstimmige Beschluss unserer Mitgliederversammlung zum Wiedereintritt in den Deutschen Heilbäderverband ist ein klares Bekenntnis zu einer starken gemeinsamen Interessenvertretung. Jetzt kommt es darauf an, die Chancen dieser neuen Zusammenarbeit gemeinsam zu nutzen.“



Mit dem Zusammenschluss wird die Grundlage geschaffen, die gesundheitspolitische Bedeutung der Heilbäder und Kurorte auf Bundes- und EU-Ebene noch deutlicher herauszustellen und ihre Interessen langfristig zu stärken.

(lifePR) (