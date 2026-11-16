Vom ambitionierten Tanzen zum qualifizierten Unterrichten: Ausbildung Tanzpädagogik – Klassischer Tanz jetzt voll förderfähig
Das DBfT BildungsZentrum öffnet die berufsbegleitende Ausbildung „Tanzpädagogik – Klassischer Tanz“ für Quereinsteiger*innen: drei einzeln förderfähige Module, Einstieg auch während des laufenden Durchgangs
Die DBfT BildungsZentrum gGmbH ist die Bildungseinrichtung des Deutschen Berufsverbands für Tanzpädagogik e. V. (DBfT). Mit der Ausbildung richtet sie sich an Tänzerinnen und Tänzer mit sehr gutem technischem Niveau, die aus dem semiprofessionellen Bereich oder aus ambitionierten Hobbykontexten kommen und sich fundiert zur Tanzpädagogin bzw. zum Tanzpädagogen im klassischen Tanz qualifizieren möchten – auch ohne eigene Bühnenlaufbahn.
Förderung: Ausbildung ohne finanzielle Hürde
Die Ausbildung ist inzwischen vollständig förderfähig. Unter den individuellen Voraussetzungen der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenters können die Kosten über einen Bildungsgutschein bis zu 100 % übernommen werden. Jedes der drei Module ist einzeln förderfähig. Damit lässt sich die Ausbildung auch dann finanzieren, wenn zunächst nur ein Teil gebucht wird. Für Selbstzahlerinnen und Selbstzahler gilt bei Buchung und Zahlung der gesamten Ausbildung ein Paketpreis von 8.400 Euro.
Flexibler Einstieg: Quereinstieg in einzelne Module
Die zweijährige Ausbildung besteht aus drei Modulen. Wer alle drei belegt, absolviert die vollständige Ausbildung. Der Einstieg ist jederzeit zu Beginn eines Fachs möglich, auch mitten im laufenden Durchgang. Welcher Einstiegszeitpunkt passt, klärt ein persönliches Beratungsgespräch. Voraussetzung ist für alle Teilnehmenden eine erfolgreich abgelegte Eignungsprüfung, die nur einmal absolviert werden muss.
Darüber hinaus sind alle Fächer der Ausbildung auch als Einzelseminare buchbar. Bereits tätige Lehrkräfte können so gezielt einzelne Themen vertiefen.
Berufsbegleitend und praxisnah
Der theoretische Unterricht findet überwiegend abends online statt und lässt sich gut mit Beruf, Studium oder Familie verbinden. Auf mehreren Präsenzwochenenden in Dortmund werden die praktischen Inhalte intensiv vertieft. Die Teilnehmenden erweitern ihr tänzerisches Können systematisch um pädagogische, methodische und didaktische Kompetenzen und bereiten sich so auf das Unterrichten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor.
Gute Berufsperspektiven
Qualifizierte Lehrkräfte für klassischen Tanz werden gesucht: in Ballett- und Tanzschulen, Musikschulen, Vereinen und zunehmend auch in Kooperationen mit Schulen. Der seit dem Schuljahr 2026/27 stufenweise eingeführte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter dürfte den Bedarf an kulturellen Bildungsangeboten weiter erhöhen. Absolventinnen und Absolventen können angestellt, auf Honorarbasis oder selbstständig mit eigenem Unterrichtsangebot arbeiten.
„Gute Tanzpädagogik verlangt fundiertes Wissen, methodisches Können und viel Verantwortung. Daran messen wir unsere Ausbildung, und daran ändern wir nichts. Was wir ändern können, sind die Rahmenbedingungen: Mit Online-Unterricht am Abend, Präsenzwochenenden, modularem Einstieg und voller Förderfähigkeit sorgen wir dafür, dass talentierte Tänzerinnen und Tänzer diesen Weg gehen können, ganz gleich, ob sie berufstätig sind, studieren oder Familie haben“, sagt Henriette Droß-Duplancic, Geschäftsführerin des DBfT und der DBfT BildungsZentrum gGmbH.
„Wir verbinden fundiertes pädagogisches Wissen mit intensiver Praxis im Ballettsaal. Unsere Teilnehmenden lernen nicht nur, wie eine Stunde, ein Monat, ein ganzes Jahr vorbereitet wird oder wie Progressions- und methodische Reihen aufgebaut werden, sondern vor allem, wie sie es altersgerecht, gesund und motivierend vermitteln. Wir bilden Tanzpädagog:innen aus, die selbstständig denken, ihre Beobachtungen kritisch reflektieren und pädagogisch-methodische Entscheidungen eigenverantwortlich begründen, erproben und erforderlichenfalls verändern können.“, ergänzt Ausbildungsleiter Justo Moret.
Qualität mit Verbandshintergrund
Die Ausbildung steht für die Leitgedanken des DBfT: Qualität und Professionalität, Ethik und Verantwortung im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, Vielfalt und Wertschätzung, die Förderung des tänzerischen Nachwuchses sowie den Erhalt und die Weiterentwicklung des künstlerischen Bühnentanzes.
Interessierte können sich unverbindlich zu Fördermöglichkeiten und Einstiegsterminen beraten lassen. Weitere Informationen, Bewerbungsformular und Termine der Eignungsprüfung gibt es unter Ausbildung - DBfT-Bildungszentrum.