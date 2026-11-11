MINT-Sterne Hessen 2026 überreicht
Lehrkräfte aus Herborn und Seeheim für herausragendes Enga-gement ausgezeichnet
Im Mittelpunkt stehen dabei nicht allein innovative Projekte, sondern vor allem die Menschen, die mit Kreativität, Ausdauer und persönlichem Einsatz junge Menschen für MINT-Themen begeistern.
Auszeichnungen für außergewöhnliche Bildungsarbeit
Bei einer Feierstunde im Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen ehrte Hessens Bildungsminister Armin Schwarz gemeinsam mit den Trägerverbänden die diesjährigen Preisträger. Dorit Betz und Thilo Zerbe wurden für ihre „Johanneum Space Agency“ ausgezeichnet inklusive einem Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. In dem Projekt entwickeln Schülerinnen und Schüler eigene Forschungsfragen, führen Stratosphärenflüge mit einem Ballon durch, um Forschungsdaten zu sammeln, und erhalten so praktische Erfahrungen in Wissenschaft und Technik. Mit ihrem fächerübergreifenden Ansatz gelingt es den Lehrkräften insbesondere auch, junge Frauen für MINT-Themen zu begeistern.
Ein weiterer mit 2.500 Euro dotierter Preis ging an Matthias Haxel und das MINT-Zentrum Seeheim. Dort erhalten jährlich mehr als 200 Schülerinnen und Schüler aus rund 30 Schulen die Möglichkeit, selbstständig zu experimentieren, zu forschen und naturwissenschaftliche Talente weiterzuentwickeln.
Persönliches Engagement als Schlüssel zum Erfolg
„Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie einzelne Lehrkräfte Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften entfachen und langfristig prägende Vorbilder werden können“, erklärt Jürgen Dutine, Jurymitglied des DARC.
„Mit dem MINT-Stern zeichnen wir Lehrkräfte aus, die weit über das Erwartbare hinausgehen und junge Menschen nachhaltig für Wissenschaft und Technik begeistern“, sagt Dr. Kevin Rick, Regionalleiter des VDE Südwest.
„Gute MINT-Bildung entsteht dort, wo engagierte Lehrkräfte Neugier wecken, Talente fördern und junge Menschen auf ihrem Weg begleiten. Dieses Engagement würdigen wir heute“, betont Dr. Michael Walk, Geschäftsführer der Landesgruppe Hessen des DVGW.
Wertschätzung aus der Mitte der Gesellschaft
Der MINT-Stern versteht sich bewusst als Auszeichnung aus der Zivilgesellschaft. Die Trägerverbände möchten damit die Leistungen von Lehrkräften sichtbar machen, die häufig weit über ihren eigentlichen Bildungsauftrag hinaus wirken.
„Lehrkräfte fördern Talente, schaffen Perspektiven und prägen Lebenswege. Diese gesellschaftlich wichtige Leistung verdient öffentliche Anerkennung und Wertschätzung“, sagt Thomas Beiderwieden, Vorsitzender des VDE Rhein-Main.
Über den MINT-Stern Hessen
Der MINT-Stern Hessen wird seit 2024 vom VDE Südwest, dem Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) und der Landesgruppe Hessen des DVGW verliehen. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des hessischen Bildungsministers und würdigt Lehrkräfte, die sich in besonderer Weise für die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik engagieren. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 4.500 Euro ist für schulische Sachmittel und MINT-Projekte bestimmt.
Kontakt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DARC e. V.:
Stephanie C. Heine, Tel. 0172-5346288
Heiko Schimmelpfeng, Tel. 0175-3305461
Lindenallee 4, 34225 Baunatal, Tel. 0561 94988-0, pressestelle@darc.de
Als größter Verband von Funkamateuren in Deutschland hat der DARC e. V. über 30.000 Mitglieder. Damit ist mehr als die Hälfte der deutschen Funkamateure im Verein organisiert. Der DARC vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU).