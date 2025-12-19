Kontakt
Den Amateurfunk fit für die Zukunft machen

DARC e. V. blickt auf das Jahr 2025 und verspricht spannendes Amateurfunkjahr 2026

Es war ein außergewöhnliches Jahr für den Deutschen Amateur-Radio-Club: Mit der Feier seines 75-jährigen Bestehens Ende August 2025 in Baunatal blickte der größte deutsche Amateurfunkclub auf eine bewegte Vergangenheit – und wagte einen Ausblick in die Zukunft. Tausende Gäste aus der ganzen Republik und dem umliegenden Ausland erlebten einen höchst lebendigen DARC, der sich auch für das Jahr 2026 einiges vorgenommen hat.

Bereits im Frühjahr 2026 erwartet Funkamateure und solche, die es werden wollen, eines der Highlights des Jahres: Nach einer der Jubiläumsfeier geschuldeten Pause im Jahr 2025 wird der 7. FUNK.TAG am 25. April mehrere Tausend Funkamateure in die Kasseler Messehallen locken. Zahlreiche Amateurfunkhändler, der beliebte Elektronik-Flohmarkt, spannende Vorträge und ein buntes Rahmenprogramm sollen die Besucher auf Wolke Sieben schweben lassen – so das Motto des FUNK.TAGS. Ihren Beitrag dazu werden auch die zahlreich vertretenen Interessengruppen und Amateurfunkverbände leisten. Und nicht fehlen darf das Programm für jüngere Funkamateure, darunter eine Experimentierwerkstatt.

Mit einer Premiere wartet die vom 26. bis 28. Juni in Friedrichshafen am Bodensee stattfindende Internationale Amateurfunk-Ausstellung HAM RADIO auf: Parallel zu Europas größter Amateurfunkausstellung findet am 27. Juni die Astronomie-Messe Astro statt. Sie vereint Einkauf, Fachprogramm und Networking. Erwartet werden Amateurastronominnen und -astronomen, Sternwarten und Hersteller. Dabei werden zahlreiche inhaltliche Brücken zum Amateurfunk und zur HAM RADIO geschlagen: Funk über Satelliten, die beliebten Erde-Mond-Erde-Verbindungen oder die Bedeutung des Astrowetters für beide Hobbys – Amateurfunk und Astronomie – versprechen spannende Einblicke und Erlebnisse.

Fortgesetzt werden soll die erfolgreiche MINT-Initiative des DARC. Im Jahr 2025 konnte der Verein in Kooperation mit dem VDE e. V. in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg MINT-Sterne an herausragende Lehrkräfte, Schulen und schulische Initiativen verleihen. Bei der MINT-Messe des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz stellte der DARC seine Angebote für die Förderung von Kindern und Jugendlichen vor, und in Berlin wurde, wiederum gemeinsam mit dem VDE, der Tag der Technik begangen.

Eine gewohnt bedeutende Rolle in der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitglieder wird das Amateurfunkzentrum in Baunatal spielen: Allein sieben Präsenzseminare für Funktionsträger sind für 2026 geplant, so dass eine deutlich dreistellige Zahl ehrenamtlich Aktiver für die umfassenden Herausforderungen ihrer Arbeit geschult werden kann. Hinzu kommen weitere Seminare, auch online, zu verschiedenen amateurfunkspezifischen Themen. „Wir möchten auch im kommenden Jahr die vielen Ehrenamtlichen bestmöglich fördern und unterstützen: Sie sind das Rückgrat unseres Vereins“, beschreibt DARC-Pressesprecherin Stephanie C. Heine die Motivation der Mitarbeiter des Amateurfunkzentrums. „Gemeinsam machen wir den Amateurfunk fit für die Zukunft.“

Als größter Verband von Funkamateuren in Deutschland hat der DARC e.V. über 30.000 Mitglieder. Damit ist er der drittgrößte Amateurfunkverband weltweit. Er vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Informationen zum DARC finden Sie im Internet unter www.darc.de.

