Auf der Mitgliederversammlung des DARC e. V. am 14. November in Baunatal wurde ein neuer Vorstand gewählt: Der Vorsitzende Christian Entsfellner, Ronny Jerke und Ernst Steinhauser wurden in ihren Ämtern bestätigt. Mit Georg Westbeld bekommt das Gremium wieder ein viertes Mitglied, nachdem Vorstandsmitglied Werner Bauer im Januar 2026 verstorben war.



Georg Westbeld dankte der Versammlung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Seine Motivation, an der Spitze des DARC zu wirken, beschrieb der 65-jährige Leverkusener, der zuletzt als Vorsitzender des DARC-Distrikts Köln-Aachen aktiv war, wie folgt: „Ich möchte innovative Projekte im DARC fördern und den Verein damit gemeinsam mit den Vorstandskollegen in eine sichere Zukunft führen.“



Die Wahl des DARC-Vorstands war nicht der einzige Tagesordnungspunkt, der sich unter Personalia zusammenfassen lässt: Die Versammlung bestätigte Manfred Lauterborn als Amateurratssprecher und Peter Kern als dessen Stellvertreter. Der Amateurrat setzt sich aus den Vorsitzenden der 24 DARC-Distrikte zusammen. Er ist es, der gemäß der Vereinssatzung den Vorstand wählt.



Kontinuität zeigte der DARC auch bei der Bestellung der Rechnungsprüfer: Heinz Mölleken, Georg Overhoff und Clemens Miara werden ihre Arbeit in gewohnter Art und Weise für die nächsten zwei Jahre fortsetzen.

(lifePR) (