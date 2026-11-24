Während die europäischen Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. November über die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine beraten, verschärft sich für viele Menschen im Land die Ernährungssituation. Lautsind 10,8 Prozent der ukrainischen Bevölkerung unterernährt. Damit liegt die einstige Kornkammer Europas inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie etwa Irak oder Libyen. Besonders kritisch ist die Lage in den Frontregionen. Dort herrscht nach Angaben des Frühwarnsystemsteilweise bereits eine Krise der Ernährungssicherheit (IPC-Stufe 3). Von Januar bis März 2027 werden voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Gleichzeitig ist derbislang erst zu rund drei Vierteln finanziert.„In Cherson leben die Menschen seit Jahren unter ständigem Beschuss. Für Familien, die den Großteil ihres Einkommens verloren haben, ist schon der Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung geworden. Mit dem nahenden Winter kommt die Sorge hinzu, wie sie ihre Wohnungen warmhalten sollen. Dass ausgerechnet in einem Land, das einst als Kornkammer Europas galt, Menschen hungern, zeigt, wie tiefgreifend dieser Krieg ihre Lebensgrundlagen zerstört hat“, sagt John O’Brien, Landesdirektor der Welthungerhilfe in der Ukraine.Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren der anhaltende Beschuss, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Der Grund dafür sind vor allem die zunehmenden Angriffe auf Häfen und Transportwege für die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Lautsind die Getreideexporte über wichtige ukrainische und russische Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer binnen eines Jahres um mehr als 93 Prozent eingebrochen. Für ukrainische Landwirte hat das gravierende Folgen: Ihre Lager füllen sich, die Transportkosten steigen und viele können ihre Ernte nicht mehr gewinnbringend verkaufen. Dadurch fehlt ihnen Geld für die nächste Aussaat. Sollten die Exportprobleme anhalten und Landwirte deshalb weniger anbauen, könnte sich die ukrainische Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums nahezu halbieren. Die gestörten Handelswege erhöhen zugleich die Risiken für die Ernährungssicherheit in Ländern, die auf Getreideimporte angewiesen sind.Für manche Menschen in der Ukraine stellt sich die Frage: Lebensmittel oder lebenswichtige Medikamente? Die 47-jährige Liliia Eksarova lebt in Jablutschne, einem Dorf in der Region Sumy. Sie versorgt ihren an Krebs erkrankten Vater und ein Kind mit Behinderung. „Ich spare an fast allem. Ich lasse Mahlzeiten ausfallen und verzichte auf praktisch alles andere, nur um Medikamente kaufen zu können”, berichtet Liliia.Olena Kovalenko, Regionalmanagerin der Welthungerhilfe in der Ukraine, sprach kürzlich in Jablutschne, rund 30 Kilometer von der Front entfernt, mit Liliia und zwei weiteren Frauen, die um humanitäre Unterstützung baten. „Die Nöte vieler Frauen sind klar: Wie stelle ich die Grundversorgung sicher? Kann ich mir Medikamente, Heizung, Strom und Lebensmittel zum Überleben leisten?”, berichtet Kovalenko.Die Welthungerhilfe unterstützt jeden Winter besonders gefährdete Menschen, die vom Krieg betroffen sind, mit Bargeldhilfen zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse. Familien können damit dringend benötigte Lebensmittel, Heizmaterial und Medikamente kaufen. Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts wird die Welthungerhilfe in den kommenden Monaten mehr als 3.000 Haushalte in der Ukraine dabei unterstützen, die Auswirkungen des Winters zu bewältigen. Die Winterhilfe erreicht Familien und Gemeinschaften in den frontnahen Regionen Charkiw, Cherson, Mykolajiw, Sumy und Saporischschja. Um diese Unterstützung aufrechtzuerhalten und auszuweiten, bittet die Welthungerhilfe dringend um Spenden unter dem Stichwort „“.Weitere Informationen unter