Gaza: Tote nach schweren Regenfällen – Hunderte Zelte zerstört

"Die Menschen in Gaza haben mich bei meinem Besuch vor wenigen Wochen intensiv davor gewarnt, dass der einbrechende Winter mit heftigen Regenfällen eine große Gefahr darstellt. Ich habe selbst gesehen, dass die Zelte und Planen brüchig und instabil geworden sind. Anders als in den vergangenen Jahren gab es bisher so gut wie keine Unterstützung, um die Unterkünfte winterfest zu machen. Es fehlte an Geld – sowohl bei den Menschen als auch den Hilfsorganisationen.Die starken Regenfälle am Wochenende haben Tausenden Menschen den wenigen Schutz zerstört, den sie hatten. Die Hälfte der Geflüchteten-Camps mit knapp einer Million Bewohnern liegt in Gebieten mit großem Überschwemmungsrisiko. Es sind entweder sandige Gebiete, die etwas tiefer liegen und wo sich das Wasser schnell in großen Mengen sammelt, und Planen, Matratzen und Nahrungsmittel vernichtet. Oder es gibt lehmige Böden, die sich in große Schlammflächen verwandeln, die ebenfalls die Habseligkeiten zerstören und die Latrinen überfluten. Die Welthungerhilfe betreibt einen Ofen zum Brotbacken im Al Ard Al Tayyeba Camp in Khan Younis, wo 800 Familien Zuflucht gesucht haben. Allein dort wurden am Wochenende 250 Zelte komplett zerstört und 500 weitere stark beschädigt.Die Welthungerhilfe arbeitet unter Hochdruck daran, dringend benötigte Hilfsgüter wie Matratzen und Plastikplanen aus Jordanien in den Gazastreifen zu bringen, um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Außerdem werden wir bereits geplante Mittel umwidmen, um die jetzt betroffenen Menschen zu unterstützen. Insbesondere Frauen und Kinder leiden unter den katastrophalen Bedingungen.Die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen zeigt, wie dringend eine verlässliche und ausreichend finanzierte humanitäre Hilfe gebraucht wird. Doch während die Ausgaben für militärische Sicherheit massiv steigen, wird bei der Hilfe für Menschen in Not weiter gekürzt. Der Bundestag muss in der Bereinigungssitzung am 12. November diesen kurzsichtigen Kurs korrigieren und die Mittel für humanitäre Hilfe auf 2,8 Milliarden Euro aufstocken.“Weitere Informationen unter