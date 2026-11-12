Dem Hunger einen Korb geben: Toyota DBBL und Welthungerhilfe gemeinsam im Einsatz

Die Toyota DBBL und die Welthungerhilfe spielen ab sofort im selben Team. Die Liga bringt eine große und engagierte Community mit, die Welthungerhilfe mehr als 60 Jahre Erfahrung im Einsatz gegen Hunger. Beide verbindet die Überzeugung, dass starke Frauen viel bewegen und große Ziele nur gemeinsam gelingen – im Sport und weit darüber hinaus.Erfolg entsteht im Zusammenspiel, auf dem Feld wie im Alltag. Im Basketball lässt sich das sogar messen: In der vergangenen Hauptrunde kamen die Basketballerinnen der 1. und 2. DBBL auf über 11.600 Assists. Mehr als jedem zweiten Feldkorb ging damit eine Vorlage voraus. Im Rampenlicht steht trotzdem meist die Spielerin, die trifft. „Assists gegen Hunger“ rückt deshalb nach jedem Spieltag diejenige in den Mittelpunkt, die den entscheidenden Pass spielt. Und an dieser Stelle kommen dann auch die Fans ins Spiel: Denn mit einer Spende spielen sie ihren eigenen Assist für die Projekte der Welthungerhilfe. So werden sie Teil eines Teams, das sich für ein selbstbestimmtes Leben frei von Hunger und Armut starkmacht.„Wir sind mehr als eine Liga, wir sind eine große Gemeinschaft“, sagt Anton Hefele, Geschäftsführer der Toyota DBBL. „Unsere Spielerinnen wissen, dass ein guter Pass oft genauso viel bewirkt wie der Wurf selbst. Genauso verstehen wir unsere Rolle in dieser Partnerschaft: Nach jedem Spieltag lenken wir den Blick über den Spielfeldrand hinaus auf die Arbeit der Welthungerhilfe und motivieren unsere Community mitzumachen.“Weltweit leiden rund 645 Millionen Menschen unter akuter Ernährungsunsicherheit und laut aktuellem Welthunger-Index nimmt der Hunger seit 2018 sogar wieder zu. Gemeinsames Handeln ist also dringend nötig, und es lohnt sich: Es gibt genug Nahrung, Wissen und Mittel für alle. Hunger ist kein unabwendbares Schicksal. Genau hier setzt die Welthungerhilfe an.„Sport verbindet Menschen und kann sie für wichtige Themen begeistern – auch für die Überwindung des Hungers. Dass die Toyota DBBL ihre Reichweite nutzt, um unsere Arbeit sichtbar zu machen und gemeinsam mit uns ein Zeichen für Solidarität zu setzen, freut uns sehr. Jeder Assist bringt uns einer Welt ohne Hunger ein Stück näher“, sagt Susanne Fotiadis, Vorständin Marketing und Kommunikation der Welthungerhilfe.Instagram ist der reichweitenstärkste Kanal der Liga: Von Januar bis September 2026 wurden die Beiträge der Toyota DBBL dort 8,75 Millionen Mal aufgerufen. Und die Community schaut nicht nur zu, sie macht mit: Die Interaktionsrate ist mehr als doppelt so hoch wie bei Sportteams üblich. Damit ist der Kanal der ideale Ort, um viele Menschen für den Einsatz gegen Hunger zu gewinnen.Der erste Beitrag auf Instagram liefert am 22.11.2026 Fakten aus dem Welthunger-Index 2026, danach dreht sich jede Folge um die beste Vorlagengeberin des Spieltags. Gespendet werden kann jederzeit über den Sticker in der Story oder unter Spendenlink, zu Weihnachten kommt ein eigenerdazu.Weitere Informationen unter