Deutscher Venentag®: Gesunde Beine ein Leben lang

Venen-Check-Up’s

Venengymnastik

Arztvortrag

Kneipp’sche Bein-Güsse

Venen-Walking

Ernährungsberatung

Tag der offenen Tür

Gesunde Venen und schöne Beine – darum dreht sich alles am, beim Deutschen Venentag®, der bundesweit größten Aufklärungskampagne gegen Venenleiden. Er wird zum 18. Mal von der Deutschen Venen-Liga e. V., einer der größten Patientenvereinigungen in Deutschland, veranstaltet.Neben Informationen über moderne Behandlungsmethoden von Krampfadern und Besenreisern bis hin zum offenen Bein gibt es an diesem Tag verschiedene Aktionen, wie z. B. kostenlose Venen Checks, Arztvortrag, Venengymnastik und Informationen zum Thema Kompressionsstrümpfe.Krampfadern und Venenleiden gehören zu den Volkskrankheiten. „Schweregefühl und Schwellneigung der Beine, Juckreiz und Schmerzen beim Stehen können Hinweise auf eine Venenerkrankung sein, die fachärztlich (phlebologisch) abgeklärt werden sollten“, sagt Dr. Michael Wagner, Präsident der Deutschen Venen-Liga e.V.Sämtliche Veranstaltungen am Deutschen Venentagwerden der Bevölkerung kostenlos angeboten. Die Organisation und die Umsetzung läuft selbständig über die teilnehmenden Aktions-Partner vor Ort. Die DVL schlägt möglichen Aktionspartnern (z. B. Sanitätshäuser, Apotheken, Arztpraxen, Fitnessclubs u. a.) folgende Aktivitäten vor:Wer am Deutschen Venentagmit Aktionen teilnehmen möchte, kann sich bei der Deutschen Venen-Liga e.V. Hauptgeschäftsstelle Tel. 02674-1448, E-Mail: info@venenliga.de wenden. Die DVL stellt allen Partnern kostenlos Infomaterial, Plakate usw. zur Verfügung.