Nach fast 20 Jahren Stillstand: ICCAT verabschiedet ICCAT endlich eine Finning-Regel
Einen kaum noch für möglich gehaltenen Erfolg erzielte die ICCAT bei der Regulierung der Haiflossenfischerei (shark finning). Hier herrschte seit vielen Jahren Stillstand. Dabei hatte die EU diese barbarische Methode, bei der den Tieren nach dem Fang die wertvollen Flossen abgeschnitten und nur diese genutzt werden, seit 2003 mit der sogenannten „Fins Naturally Attached“-Regel (FNA/Ganzkörperanlandung) verboten. Sie legt fest, dass Haie nur vollständig angelandet werden dürfen.
Ein Antrag der USA und der EU zur Annahme von FNA konnte sich jetzt teilweise durchsetzen. Allerdings gilt die Regel ab 2027 nur für Haie, die frisch angelandet werden. Für tiefgefrorene Haie gibt es Ausnahmen bis Ende 2029. Außerdem gilt die neue Vorschrift nicht für alle Haiarten im Atlantik. Vom Finning auf der Hohen See oder in Küstengewässern sind auch Tigerhaie, Schwarzspitzenhaie und andere Arten betroffen.
„Japan, das FNA bei der ICCAT bislang immer blockiert hatte, konnte sich mit einem Gegenvorschlag durchsetzen. Dennoch bedeutet die Annahme von FNA für frisch angelandete Haie tatsächlich einen Fortschritt“, so die Einordnung von Iris Ziegler.
Stillstand und Rückschritte
Keine Fortschritte gab es dagegen bei Fragen zur Befischung von Kurzflossen-Makohaien und auch nicht für die Blauhaie.
„Immerhin scheiterte der Versuch der USA, ein bestehendes Fangverbot für Kurzflossen-Makohaie im Nordatlantik zu kippen“, berichtet Iris Ziegler. „Enttäuschend ist dagegen, dass der Plan für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Blauhai-Bestände schlussendlich am Streit zwischen den USA und der EU zerbrach. Blauhaie sind die Verlierer der Schicksalswoche für die Haie im Atlantik“.
Zum Hintergrund:
Als regionale Fischereiorganisation mit 56 Vertragsparteien regelt die ICCAT (Internationale Kommission zum Erhalt des Atlantischen Thunfischs) neben der fischereilichen Bewirtschaftung von Thunfischen auch das Fischereimanagement von rund 30 weit wandernden Fischarten. Darunter fallen auch stark überfischte Hochseehaie wie Kurzflossen-Makohaie oder Blauhaie.
Schicksalswoche für die Haie im Atlantik
In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände nahezu aller Hochseehai-Populationen wegen Überfischung um 70 Prozent zurückgegangen.
Die 25. ICCAT-Sondersitzung galt als entscheidend für das Überleben der atlantischen Haipopulationen und für die Zukunft des Meeresschutzes im Atlantik. Denn für viele Haiarten im Atlantik läuft die Zeit ab: Auf der Sondersitzung hätten entscheidende Weichen gestellt werden können, ob überfischte Arten wie der Kurzflossen-Makohai eine echte Chance auf Erholung bekommen.
Die Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM) hatte sich vor Ort für strenge Fanglimits und wirksame Kontrollen gegen den massiven Beifang eingesetzt. Sie ist seit 2024 bei der ICCAT als Beobachter akkreditiert. In Vilamoura war sie als einzige deutsche Meeresschutzorganisation vor Ort.
Forderungen zur ICCAT 2026 für die Haie im Atlantik:
- Keine Aufweichung des Anlandeverbots für den Kurzflossen-Makohai im Nordatlantik.
- Keine weitere Verzögerung der angekündigten Entwicklung einer Bewirtschaftungsstrategie für Blauhaie. Im Mittelmeer gilt der Blauhai aufgrund von Überfischung laut der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN bereits als unmittelbar vom Aussterben bedroht. So weit darf es im Atlantik nicht kommen.
- Shark-Finning: keine Anlandung von abgetrennten Haiflossen.
- Verabschiedung wirksamer Maßnahmen zur Reduzierung des Haibeifangs durch Anpassungen am Fanggerät. Damit lässt sich der Beifang von Haien zumindest verringern und das Überleben der Tiere nach ihrer Freilassung verbessern.
RFMOs gehören zu den entscheidenden Instrumenten zur Durchsetzung einer nachhaltigen Fischerei und Bekämpfung der Überfischung. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt der Artenvielfalt in den Ozeanen. Die ICCAT ist eine der bedeutendsten dieser Kommissionen. Gegründet wurde sie 1966 in Rio de Janeiro. Sie hat 56 Mitglieder. Darunter die EU, die USA, Kanada, Korea, China, Russland, Japan, Brasilien, Norwegen und die Philippinen.
In den Zuständigkeitsbereich der ICCAT fällt das fischereiliche Management weit wandernder Fische im Atlantik. Darunter fallen hochpreisige Thunfischarten wie Roter Thunfisch, Weißer Thunfisch oder Gelbflossenthunfisch, thunfischähnliche Arten wie Skipjack oder Makrelen, sowie Marlin und Schwertfische.
Auch für intensiv befischte Haiarten wie Makos oder Blauhaie kann die ICCAT Befischungsrichtlinien verabschieden, sie muss es aber nicht. Denn bisher haben nicht alle Mitgliedstaaten eine 2019 beschlossene Mandatserklärung ratifiziert.
Ziel der Deutschen Stiftung Meeresschutz ist, dass die ICCAT auch für Haie ein modernes, ökosystemares Fischereimanagement einführt.