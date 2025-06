dsj-Vorstandsmitglied Luca Wernert zum Vice-Chair von ENGSO Youth gewählt

Luca Wernert, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend, ist zum Vice-Chair von ENGSO Youth gewählt worden. Gemeinsam mit Kiki Hasenpusch, 2. Vorsitzende der dsj und ehemaliges Vorstandsmitglied von ENGSO Youth, bildete er die deutsche Delegation bei der Generalversammlung von ENGSO und ENGSO Youth in Oslo (Norwegen). ENGSO Youth ist die Jugendorganisation des European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) und vertritt die Interessen junger Menschen im organisierten Sport auf europäischer Ebene.



„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Chance, die Perspektiven junger Menschen im europäischen Sport noch stärker einzubringen. Europa steht vor vielen Herausforderungen – der Sport kann dabei ein verbindendes Element sein und jungen Menschen Raum für Mitbestimmung, Vielfalt und nachhaltige Entwicklung bieten“, so Luca Wernert nach der Wahl.



Mit der Wahl erhält Wernerts Engagement in der Jugendverbandsarbeit eine besondere Anerkennung. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus seinem Wirken in der dsj und seiner bisherigen Position bei ENGSO Youth mit und setzt sich dort unter anderem für Themen wie Jugendbeteiligung, Teilhabe und Nachhaltigkeit im Sport ein.



Der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, Stefan Raid, würdigt die Wahl: „Luca Wernerts Wahl zum Vice-Chair von ENGSO Youth ist ein starkes Zeichen für die Relevanz und Qualität der Jugendarbeit im organisierten Sport in Deutschland und Anerkennung für Lucas bisheriges Engagement im ENGSO Youth Vorstand.“



Die dsj sieht in der europäischen Zusammenarbeit eine zentrale Grundlage für die Weiterentwicklung des Sports. Der grenzüberschreitende Dialog stärkt gemeinsame Werte wie Fairness, Vielfalt und Mitbestimmung. Mit seiner neuen Rolle bei ENGSO Youth übernimmt Luca Wernert zusätzliche Verantwortung für die Berücksichtigung jugendpolitischer Themen im europäischen Sport und trägt dazu bei, die Perspektiven junger Menschen noch stärker sichtbar zu machen.



Die Generalversammlung stand grundsätzlich im Zeichen eines personellen Umbruchs. Nach sechs Jahren als Vorsitzende und insgesamt acht Jahren im Vorstand wurde Ugne Chmeliauskaite aus Litauen verabschiedet. Sie hat in dieser Zeit ganz entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung und strategischen Positionierung der Organisation gesetzt. Zur neuen Vorsitzenden wurde Alessia de Iulis aus Italien gewählt. Mit ihrer Wahl verlagert sich auch das Sekretariat von ENGSO Youth künftig nach Italien. Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte einstimmig. Weitere Vorstandsmitglieder kommen aus Kroatien, Tschechien, Finnland, den Niederlanden, der Ukraine und Frankreich.



Die Arbeit des neuen Vorstands beginnt mit digitalen Sitzungen sowie der Neuberufung der Young Delegates, einem Programm für junge Engagierte aus den Strukturen des europäischen Sports. Die konkreten Arbeitsschwerpunkte sollen bei der ersten Präsenzsitzung, die voraussichtlich im September stattfinden wird, gemeinsam erarbeitet werden.

