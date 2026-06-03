Weltspieltag 2026: Spielen verbindet – auch digital!
Am 11. Juni 2026 ist es wieder so weit: Beim Weltspieltag steht das Kinderrecht auf Spiel im Mittelpunkt
Digitale Spiele sind heute ein selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Sie schaffen Räume für Begegnung, Kreativität und Teilhabe. Aber es braucht eine verantwortungsvolle Begleitung, damit junge Menschen digitale Spielräume sicher und selbstbestimmt nutzen können.
Der Weltspieltag wird 2026 bereits zum 19. Mal bundesweit durchgeführt. Seit 2024 findet er am 11. Juni statt, nachdem die Vereinten Nationen den International Day of Play offiziell in die Liste der UN-Gedenktage aufgenommen haben. Damit wird die Bedeutung des freien Spiels als Kinderrecht weltweit unterstrichen.
Materialien für Aktionen können bestellt werden. Für eingetragene Aktionen ist das erste Materialpaket kostenlos. Zudem können Projekte bereits jetzt angemeldet werden.
Die Deutsche Sportjugend (dsj) unterstützt den Weltspieltag seit vielen Jahren als Mitglied im Bündnis Recht auf Spiel. Für Sportvereine bietet der Aktionstag eine wichtige Gelegenheit, ihr Engagement für Kinderrechte sichtbar zu machen und Kinder sowie Jugendliche mit attraktiven Spiel- und Bewegungsangeboten zu erreichen. Digitale Tools können analoge Bewegungsangebote unterstützen. Die App „Play & Move“ der dsj kann im Google Playstore und im Apple App Store kostenfrei heruntergeladen werden und bietet vielfältige Spielideen und Tipps zur Bewegungsförderung von Kindergruppen.