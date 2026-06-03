Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1062942

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Ansprechpartner:in Frau Yara Willems +49 69 6700251
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

Weltspieltag 2026: Spielen verbindet – auch digital!

Am 11. Juni 2026 ist es wieder so weit: Beim Weltspieltag steht das Kinderrecht auf Spiel im Mittelpunkt

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Unter dem Motto „Spielen verbindet – auch digital!“ rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und das Bündnis Recht auf Spiel dazu auf, die vielfältigen Chancen von Spiel – analog wie digital – sichtbar zu machen. Schon jetzt wurden zahlreiche Aktionen aus ganz Deutschland angemeldet. Weitere Vereine, Initiativen, Schulen, Kitas, Kommunen und Bildungseinrichtungen sind herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen

Digitale Spiele sind heute ein selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Sie schaffen Räume für Begegnung, Kreativität und Teilhabe. Aber es braucht eine verantwortungsvolle Begleitung, damit junge Menschen digitale Spielräume sicher und selbstbestimmt nutzen können. 

Der Weltspieltag wird 2026 bereits zum 19. Mal bundesweit durchgeführt. Seit 2024 findet er am 11. Juni statt, nachdem die Vereinten Nationen den International Day of Play offiziell in die Liste der UN-Gedenktage aufgenommen haben. Damit wird die Bedeutung des freien Spiels als Kinderrecht weltweit unterstrichen. 

Materialien für Aktionen können bestellt werden. Für eingetragene Aktionen ist das erste Materialpaket kostenlos. Zudem können Projekte bereits jetzt angemeldet werden. 

Die Deutsche Sportjugend (dsj) unterstützt den Weltspieltag seit vielen Jahren als Mitglied im Bündnis Recht auf Spiel. Für Sportvereine bietet der Aktionstag eine wichtige Gelegenheit, ihr Engagement für Kinderrechte sichtbar zu machen und Kinder sowie Jugendliche mit attraktiven Spiel- und Bewegungsangeboten zu erreichen. Digitale Tools können analoge Bewegungsangebote unterstützen. Die App „Play & Move“ der dsj kann im Google Playstore und im Apple App Store kostenfrei heruntergeladen werden und bietet vielfältige Spielideen und Tipps zur Bewegungsförderung von Kindergruppen.  

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.