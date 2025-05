Die Deutsche Sportjugend und Vertretungen der Landessportjugenden Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie die CCJD – Jugend des Cheerleading und Cheerperformance Verbandes haben den 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) in Leipzig, den größten Jugendhilfegipfel in Europa, für Austausch mit andern Trägern und Verbänden, Mitgestalten durch eigene Fachveranstaltungen, Teilnahme am Fachkongress und Präsentation eines großen Messestandes genutzt.Bundesjugendministerin Karin Prien, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, die sächsische Sozial- und Jugendministerin Petra Köpping, die Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie Vicki Felthaus sowie die AGJ-Vorsitzende Prof. Dr. Karin Böllert eröffneten den DJHT am Mittwoch, den 13. Mai 2025. Das Motto des diesjährigen DJHT „Weil es ums Ganze geht: Demokratie durch Teilhabe verwirklichen!“ stellte den Beitrag Beschäftigten und Engagierten im Feld der Kinder- und Jugendhilfe für den sozialen Zusammenhalt, als Demokratiemotor und Teilhabegarant in den Vordergrund. Wiederholt wurden die Erwartungen an Politik formuliert, starke Kinder- und Jugendpolitik zu ermöglichen, weil diese vertrauenswürdige Rahmenbedingungen schafft und die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen in den Mittelpunkt stellt. Karin Prien, neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend lässt sich folgendermaßen zitieren: „Die Kinder- und Jugendhilfe ist unverzichtbar, wenn dieses Fundament gelegt wird: mit starken Schultern, offenen Ohren und unermüdlichem Einsatz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ich danke allen, die mit Herz, Geduld und Mut junge Menschen unterstützen und sich für ihre Rechte stark machen. […] Als Bundesjugendministerin will ich die gesamte Bildungskette stärken und der Kinder- und Jugendhilfe eine verlässliche Partnerin sein.“ Es gab Gelegenheit für eine ersten Austausch von dsj-Vorstandsmitgliedern mit der neuen Jugendministerin.Am Fachkongress war die Deutsche Sportjugend beteiligt und führte gemeinsam mit Prof. Dr. Rolf Schwarz und der DFL Stiftung die Fachveranstaltung „Wir bringen Kitas in Bewegung! Praxistipps und Materialien für die Bewegungsförderung in der Kita“ . Gemeinsam zeigten sie auf, wie gelungene Bewegungsförderung in der Kita gestaltet werden kann.Das Kompetenzzentrum Jugend-Check veranstaltete unter Mitwirkung von dsj-Vorstandsmitglied Julian Lagemann Vortrag und Diskussion an der Fachveranstaltung „Jugend-Check: Junge Menschen von Beginn an in der Gesetzgebung mitdenken“ Die initativeKJP bot unter Moderation von Leon Ries eine sog. Leitveranstaltung unter Beteiligung der dsj und den weiteren Mitgliedern ( deutschlandhatnenplan.de ) die Paneldiskussion mit Keynote: „Das bisschen Haushalt? Fiskalpolitik jugendgerecht und zukunftsfähig aufstellen – (k)ein Widerspruch in sich!“ an.