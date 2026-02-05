Kontakt
T‘s Our Vibe – das DOJL beginnt

40 Jugendliche aus Sportdeutschland starten in das Deutsche Olympische Jugendlager Milano Cortina 2026

Auftakt in München, nächster Halt: Mailand. Zwei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo trafen sich die Teilnehmenden des Deutschen Olympischen Jugendlagers (DOJL) am 4. Februar in der bayerischen Landeshauptstadt. Von hier aus geht es heute für die 40 Jugendlichen und das zehnköpfige Leitungsteam per Reisebus in die italienische Modemetropole. Ausgestattet mit offizieller Team D-Einkleidung von adidas tauchen sie für zwei Wochen in die olympische Atmosphäre ein. Die Reise führt sie über Brixen bis nach Cortina d’Ampezzo.

Bildung, Kultur und Sport

Neben spannenden Workshops, z. B. über die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland, stehen Austauschformate mit Persönlichkeiten aus Sport und Politik sowie zahlreiche Wettkampfbesuche auf dem Programm. Auch ein Besuch im Deutschen Haus und der Team D Fan Zone ist geplant.

Darüber hinaus steht der deutsch-italienische Austausch im Mittelpunkt. „Traditionell setzen sich die Teilnehmenden intensiv mit der Kultur des Gastgeberlandes auseinander“, betont Wiebke Arndt, die als Direktorin der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) die Leitung des DOJL übernimmt. So ist ein Termin in der Deutschen Schule Mailand ebenso geplant wie der Kontakt mit einheimischen Jugendlichen. „Hier arbeiten wir eng mit einer italienischen Partnerorganisation der dsj zusammen“, ergänzt Luca Wernert, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend und stellvertretender Leiter des DOJL. „Damit stärken wir zum einen die persönlichen Verbindungen, zum anderen das Verständnis zwischen unseren beiden Ländern.“

Auf der Website und dem offiziellen Instagram-Kanal wird das vielfältige Programm in den nächsten Wochen aus verschiedenen Blickwinkeln begleitet. Auch auf den TikTok-Kanälen der DOA und dsj treten die Jugendlichen als „Content Creator“ auf.

Das Olympische Jugendlager

Das Deutsche Olympische Jugendlager wird seit 2010 von der dsj und der DOA unter dem Dach des DOSB organisiert. Es findet alle zwei Jahre anlässlich der Olympischen Spiele statt und richtet sich an 16- bis 19-Jährige aus dem Nachwuchsleistungssport und ehrenamtlich Engagierte. Das DOJL Milano Cortina 2026 wird von Olympic Solidarity und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert.
