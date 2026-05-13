Trikottag-Umfrage zeigt breite Unterstützung für Sportvereine
Eine deutliche Mehrheit der Deutschen spricht sich für stärkere Investitionen der Politik in den Breiten- und Vereinssport aus und misst Sportvereinen eine hohe Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.
Demnach geben 71 % der Befragten an, dass die Politik mehr in Sportvereine investieren sollte. Für den Großteil der Bevölkerung stellen die 86.000 Sportvereine im Land einen unverzichtbaren Teil des Zusammenlebens dar. So geben jeweils mehr als 80 % der Befragten an, dass Sportvereine insgesamt wichtig für unsere Gesellschaft seien und einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisteten.
DOSB-Präsident Thomas Weikert sieht in den Zahlen eine Bestätigung und große Wertschätzung für die Arbeit der Vereine: „Sportvereine sind vielerorts die letzten verbliebenen Orte, an denen Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und Kulturkreisen sich noch treffen und an denen ein offener Austausch stattfindet. Der Beitrag von Sportvereinen für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt sollte deshalb auf keinen Fall unterschätzt werden, das belegen die aktuellen Zahlen deutlich. Die Menschen wünschen sich, dass diese Orte gestärkt werden: Das bedeutet mehr Unterstützung für das Ehrenamt, mehr Investitionen in Sportstätten und eine Stärkung des Vereinslebens.“
Fast 90 % der Sportvereinsmitglieder geben laut Umfrage an, dass sie im Verein Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe treffen, denen sie im Alltag sonst nicht begegnen würden, und dass sie darüber Freundschaften knüpfen.
Die wichtige Arbeit der Sportvereine feiert Sportdeutschland mit seinen 29 Millionen Mitgliedschaften am Mittwoch, den 13. Mai, mit dem bundesweiten Trikottag als nationalem Feiertag für den Vereinssport. Gleichzeitig macht der Tag aufmerksam auf die großen Herausforderungen, vor denen die Sportvereine im Land stehen. Zahlreiche Sportstätten stammen noch aus den 1970er Jahren und müssen dringend modernisiert werden. Der bundesweite Sanierungsstau für Sportinfrastruktur beläuft sich auf mindestens 31 Milliarden Euro.
Jeder sechste Verein gibt zudem an, dass er sich in seiner Existenz bedroht sieht, weil er es nicht mehr schafft, ausreichend ehrenamtlich Engagierte für die Arbeit im Verein zu finden. Während sich im Sport immer noch gut acht Millionen Menschen engagieren und ihre Zeit in den Vereinssport investieren, ist das Ehrenamt in der Gesellschaft insgesamt rückläufig und sank innerhalb von zehn Jahren von 2014 bis 2024 um gut drei Prozentpunkte (von 40 % auf 36,7 %).
Diese Baustellen führen in immer mehr Vereinen zu Aufnahmestopps und bremsen das Mitgliederwachstum. DOSB-Präsident Weikert: „Wir riskieren eine Generation Warteliste. Sportvereine können ihre Angebote nicht machen und schon gar nicht ausbauen, wenn sie dazu nicht die nötigen Plätze und Hallen haben oder das Personal, das das Training betreut und sich um den Betrieb kümmert. Sport im Verein trägt maßgeblich zur Gesundheit und zum Zusammenhalt unserer Bevölkerung bei. Das angemessen zu fördern, sollte uns allen ein wichtiges Anliegen sein.“
Um diesen Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, lädt der DOSB alle Sportvereinsmitglieder am Trikottag dazu ein, einen Tag lang das Trikot oder Sportoutfit ihres Heimatvereins im Alltag zu tragen. Damit soll Werbung für die Arbeit der Sportvereine gemacht und ein Zeichen gesetzt werden für die breite Verankerung des Vereinssports in unserer Gesellschaft.