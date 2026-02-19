Tagebucheinträge aus Mailand
Clara Prinz und Luis Schünemann berichten von der ersten Woche des Olympischen Jugendlagers
Anreise und Tag 1 (4. und 5. Februar)
Am Mittwoch sind wir alle in München ins Jugendlager gestartet. Am frühen Donnerstagmorgen reisten wir dann gemeinsam mit der Gruppe nach Mailand. Nach einer unkomplizierten Anfahrt kamen wir am Nachmittag an und nutzten die erste Zeit für einen kleinen Rundgang durch die Stadt. Dabei begegneten wir zufällig den Olympischen Fackelläufer*innen – ein besonderer Moment gleich zu Beginn unseres Aufenthalts.
Tag 2 (6. Februar)
Im Mailänder Dom erhielten wir eine Führung und damit interessante Einblicke in die Geschichte und Architektur des beeindruckenden Bauwerks. Anschließend erkundeten wir bei einer mehrstündigen Stadtrallye in kleineren Gruppen weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Gleichzeitig startete auch das beliebte Tauschen von Pins. Dafür sind wir mit unseren schicken Team D-Pins bestens ausgestattet.
Tag 3 (7. Februar)
Heute ging es ins Goethe-Institut, wo wir die einzigartige Gelegenheit hatten, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zu treffen. Stellvertretend für alle Teilnehmenden durften wir das Jugendlager zu Beginn vorstellen und einleitende Worte an beide richten. Danach tauschten wir uns in vier Gruppen zu Themen wie Nachwuchsleistungssport, Ehrenamt sowie Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland aus. Ebenfalls standen uns der Botschafter, Dr. Thomas Bagger, und die Generalkonsulin aus Mailand, Susanne Welter, Rede und Antwort.
Zum Abschluss des Tages erhielten wir von Christian Klaue persönliche Einblicke in die Arbeit des Internationalen Olympischen Komitees und dessen Aufgaben im internationalen Sport. Er vertritt als Pressesprecher die Interessen des IOC nach außen und ist nach eigener Aussage viel damit beschäftigt, „immer wieder kleinere und größere Feuer zu löschen.“
Tag 4 (8. Februar)
Ganz besonders fieberten wir auf den heutigen Tag hin: Denn unsere ersten Wettkampfbesuche standen an. Aufgeteilt in vier Gruppen machten wir die Eisstadien unsicher. Ausgestattet mit Team D-Fahnen und aufblasbaren Brezeln, die wir vom Medienteam des DOSB erhalten hatten, besuchten wir jeweils einen Wettkampf (Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Eishockey). In zahlreichen Pausen konnten wir bereits mit unseren Tanzkünsten glänzen und unser bestes „Macarena“ präsentieren.
Tag 5 (9. Februar)
Wettkampfbesuch Nummer zwei stand an. Der Gruppe „Eishockey“ gelang es, mit ihrer auffälligen Brezel und vielen deutschen Fahnen ins Fernsehen und in zahlreiche Insta-Storys zu kommen – von der Sportschau bis Eurosport. Die deutschen Eiskunstläufer*innen konnten sich auch über viel Support aus dem Jugendlager freuen und beim Eisschnelllauf wurde gleich zweimal ein olympischer Rekord gebrochen. Olympia-Experience pur!
In einzelnen Gruppen wurde nach den Wettkämpfen am Abend weiter die Stadt erkundet. Eine Gruppe hatte besonderes Glück: Sie stand spontan vor der Lichtshow beim Olympischen Feuer.
Tag 6 (10. Februar)
Der letzte Tag in Mailand war geprägt vom interkulturellen Austausch. Mit rund 15 italienischen Jugendlichen, die in ihren Stadtteilen öffentliche Sportangebote für Kinder anbieten, haben wir uns über ihr Projekt und unser freiwilliges Engagement ausgetauscht. Gleichzeitig haben wir Einblicke in eine italienische Schule erhalten.
Nach dem Mittagessen sind wir in einen Stadtteilpark gegangen und haben unser Sportangebot gemeinsam mit den italienischen Jugendlichen vorbereitet. Leider haben die Kinder an diesem Tag kurzfristig einen längeren Schultag gehabt, sodass wir unsere sportliche Aktivität spontan selbst durchgeführt haben. Nach einem interessanten Tag mit vielen neuen Kontakten und jeder Menge Austausch wurden dann bereits die Koffer für den Umzug nach Brixen gepackt.
Weitere Informationen sowie zahlreiche Eindrücke vom Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) Milano Cortina 2026 gibt es auf der Website und auf dem offiziellen Instagram-Kanal.