Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033808

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

Start des neuen Freiwilligendienstjahres im Sport

Neues Jahr – neue Chancen

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Zum 1. September brechen bundesweit wieder tausende junge Menschen in ein besonderes Jahr als Freiwilligendienstleistende auf – über 3.000 von ihnen im organisierten Sport. Sie werden Kinder und Jugendliche für Bewegung begeistern, Sportvereine stärken, Sportangebote in Schulen gestalten und als Vorbilder für Fairness und Miteinander wirken. Unterstützt von Mentor*innen und pädagogischen Fachkräften erwerben sie fachliche Qualifikationen, Trainerlizenzen und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie weit über das Jahr hinaus prägen.

Politisch steht der diesjährige Start im Zeichen der geplanten Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes nach schwedischem Vorbild. In diesem Zusammenhang warnt die Deutsche Sportjugend (dsj) davor, dass militärische und zivile Dienste gegeneinander ausgespielt werden. Sie plädiert für ein 3-Säulen-Modell, das allen jungen Menschen ermöglicht, aus einem Dreiklang verschiedener freiwilliger Optionen zu wählen: den Dienst bei der Bundeswehr, einen Ersatzdienst in Form eines Freiwilligendienstes sowie einen mehrjährigen, nebenberuflichen Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz.

Damit Freiwilligendienste eine echte und gleichwertige Alternative zum freiwilligen Wehrdienst darstellen, fordert die dsj im Zuge der geplanten Ausweitung des Wehrdienstes parallel die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Freiwilligendienst. Nur so wird echte Wahlfreiheit für einen Beitrag zu einer solidarischen und resilienten Gesellschaft gewährleistet – durch gleiche finanzielle Rahmenbedingungen, vergleichbare gesellschaftliche Anerkennung und eine angemessene Ausstattung aller Engagementformen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.