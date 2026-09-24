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Sprache fördern in Bewegung: Der dsj-Bewegungskalender 2027 ist da!

Bewegung und Sprache sind starke Partner

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Kinder entdecken ihre Welt mit allen Sinnen – sie bewegen sich, probieren aus, beobachten, benennen, erzählen und tauschen sich aus. Der neue dsj-Bewegungskalender 2027 „Sprache (fördern) in Bewegung“ zeigt, wie sich Bewegung und Sprache miteinander verbinden lassen, um Kinder spielend in ihrer Entwicklung zu stärken.

Mit abwechslungsreichen Bewegungsspielen und praktischen Impulsen lädt der Kalender dazu ein, Sprache ganz selbstverständlich in Bewegungssituationen zu fördern. Ob beim Suchen und Finden, Zuordnen und Merken, Transportieren oder Reagieren auf Signale: Die Kinder erweitern ihren Wortschatz, lernen Begriffe kennen und nutzen Sprache, während sie aktiv sind.  

Dabei geht es nicht um Sprachförderung „neben“ der Bewegung, sondern um Sprachbildung mitten im gemeinsamen Tun. Denn Bewegung schafft vielfältige Anlässe zum Sprechen und fördert gleichzeitig Aufmerksamkeit, soziale Erfahrungen und spielerisches Lernen.  

Der Kalender bietet konkrete Spielideen für die Praxis, die sich flexibel an unterschiedliche Gruppen, Entwicklungsstände und Situationen anpassen lassen. Zu den Impulsen gibt es Vorschläge für die Vorbereitung, Variationen und Erweiterungen sowie praktische, pädagogische und didaktische Tipps. Ergänzende Druckvorlagen und weitere Informationen stehen auf der Website zum Bewegungskalender zur Verfügung.  

Der Kalender richtet sich insbesondere an Übungsleiter*innen, Trainer*innen sowie pädagogische Fachkräfte, die Kinder in Kita, Schule und Sportverein begleiten und Bewegung als Lern- und Erfahrungsraum nutzen möchten.

Autorin des dsj-Bewegungskalenders 2027 ist die medienpädagogische Beraterin und Bildungsreferentin Maren Utischill, die unter anderem Mitglied des Leitungsteams der Bewegten Gesunden Schule Niedersachsens ist. Unterstützt wird der Kalender von unserem langjährigen Partner, dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit und ihrer Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“. 

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