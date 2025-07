Sport trifft Politik – Junge Stimmen im Mittelpunkt

Am 25. Juni 2025 fand in Berlin ein inspirierender Workshop für junge Engagierte im Sport statt – und der Tag hatte einiges zu bieten. Bereits zu Beginn wurden die Teilnehmenden mit einem ganz besonderen Highlight überrascht: Ein motivierendes Grußvideo von Basketballlegende Dirk Nowitzki eröffnete die Veranstaltung und sorgte für Begeisterung und Rückenwind für die kommenden Stunden.



Im Mittelpunkt des Workshops stand die Frage, wie junge Menschen ihre Haltung, Werte und Stimme im organisierten Sport und darüber hinaus sichtbar machen können. Unterstützt wurden sie dabei von den beiden Expertinnen Renate Schüßlbauer und Silke Mayer von 41Campus, dem Bildungsprojekt der Dirk Nowitzki Stiftung. Ihr Ziel: Junge Menschen fachlich und persönlich durch Bildungsinhalte im Sport zu stärken – und das gelang eindrucksvoll. In interaktiven Formaten entwickelten die Teilnehmenden gemeinsam Visionen, diskutierten Themen wie Vielfalt und Teilhabe und erarbeiteten Strategien zur Stärkung ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit. Meine Gruppe beschäftigte sich dabei mit der besseren Vernetzung von Politik und Sport. Lust, Friedrich Merz beim Volleyball zu blocken, mit Lars Klingbeil auf der Bowlingbahn einen Strike zu werfen oder Boris Pistorius beim Tischtennis in die Defensive zu drängen? Genau solche Begegnungen könnte ein „Politsport-Festival“ ermöglichen – verbunden mit Podiumsdiskussionen, Workshops und sportlichen Aktivitäten gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Sport und Menschen aus der Politik.



Das Highlight des Tages war der Besuch der Bundesministerin Karin Prien, die sich viel Zeit für den Austausch mit den jungen Engagierten nahm. In einer offenen Gesprächsrunde diskutierten wir über die Rolle des Sports in der Gesellschaft und wie Politik junge Stimmen ernst nehmen und einbinden kann. Der Austausch war geprägt von Wertschätzung, Offenheit und dem gemeinsamen Ziel, den Sport zukunftsfähig zu gestalten. Am Abend ging es weiter mit dem politischen Abend der Deutschen Sportjugend. In den Ministergärten trafen die Teilnehmenden auf zahlreiche Mitglieder des Bundestags und hatten die Gelegenheit, ihre Ideen auf der Bühne, im direkten Gespräch oder im Rahmen einer Ausstellung sichtbar zu machen.



Ein rundum gelungener Tag, der Mut gemacht hat, sich einzumischen, mitzuwirken und die Zukunft des Sports aktiv mitzugestalten – mit einer starken Stimme, klaren Werten und viel Engagement.

