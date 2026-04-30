Neuer Chatbot unterstützt Vereine im Ganztag
Praxisnahe Tipps auf konkrete Fragestellungen
Vor dem Hintergrund des ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung stellt sich insbesondere die Frage, wie Bewegungsangebote langfristig in den veränderten Alltag von Kindern integriert werden können. Die Zusammenarbeit von Schulen mit Sportvereinen spielen hier eine wichtige Rolle.
Doch wie ist die Zusammenarbeit im besten Fall zu gestalten und wie können Sportvereine ihr Portfolio in diesem Feld erweitern? Praxisnahe Tipps gibt der neue Chatbot.
Praxisnah, verständlich, direkt nutzbar
Der Chatbot wurde speziell für die Anforderungen in der Vereinsarbeit entwickelt. Er greift auf eine qualitätsgesicherte und durch die Projektpartner geprüfte Datenbasis zurück und stellt relevante Informationen sowie erprobte Beispiele gezielt zur Verfügung. Nutzer*innen können ihre Fragen direkt eingeben und erhalten darauf abgestimmte Antworten – inklusive transparenter Quellenangaben für eine weiterführende Vertiefung.
Gerade bei umfangreichen Materialien zeigt sich der besondere Mehrwert: Inhalte können schnell durchsucht, passende Ansätze identifiziert und auf die eigene Vereinssituation übertragen werden. So unterstützt der Chatbot dabei, aus Ideen konkrete Maßnahmen zu entwickeln.
Orientierung im Ganztag
Der Ausbau von Ganztagsangeboten eröffnet große Chancen für Bewegung, Spiel und Sport. Gleichzeitig stellt er viele Vereine vor neue Herausforderungen. Der Chatbot dient hier als niedrigschwellige Orientierungshilfe, die rund um die Uhr verfügbar ist und individuell auf unterschiedliche Fragestellungen eingeht.
Als digitale Unterstützung ergänzt er bestehende Materialien und erleichtert den Zugang zu Wissen – effizient, interaktiv und nah an der Praxis.
Starke Partner im Projekt
Das Projekt „Sportliche Allianzen“ wird gemeinsam mit der Deutschen Sportjugend (dsj), der DFL Stiftung und der Deutschen Kinderturn-Stiftung umgesetzt. Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen, Teilhabe zu stärken und Vereine bei der Gestaltung zukunftsfähiger Angebote im Ganztag zu unterstützen.