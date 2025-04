Neue Ausgabe der Zeitschrift Forum Kinder- und Jugendsport

Die neue Ausgabe der Forum Kinder- und Jugendsport – Zeitschrift für Forschung, Transfer und Praxisdialog (FKJS) ist erschienen und online verfügbar. Die Zeitschrift widmet sich auch in ihrer ersten Ausgabe 2025 als erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum explizit dem Kinder- und Jugendsport außerhalb des schulischen Sportunterrichts – mit einem besonderen Fokus auf die Verbindung von Forschung, Praxis und Transfer.In der aktuellen Ausgabe werden relevante gesellschaftliche Themen aufgegriffen und aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven beleuchtet. Zwei ausgewählte Beiträge stehen exemplarisch für die Bandbreite des Hefts:Begleitend zum Forschungsbeitrag „Zugehörigkeitserfahrungen jugendlicher Geflüchteter in Sportvereinen“ befragte FKJS im Januar 2025 die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, Reem Alabali-Radovan. Im Interview „Sport im Verein gibt Orientierung“ (frei verfügbar bis 13. Juni 2025) spricht sie über die Rolle von Sportvereinen für Menschen mit Fluchterfahrungen, aber auch die Herausforderungen, zum Beispiel für junge Frauen.Im Artikel „Den Mangel an pädagogischem Personal ins gesellschaftliche Bewusstsein rücken“ (frei verfügbar bis 23. Mai 2025) geht es um die „Qualitätsoffensive Schulsport“ mit der in Nordrhein-Westfalen dem Fachkräftemangel im Kinder- und Jugendsport entgegengewirkt werden soll. Im Interview erläutert Laura Hantke, stellvertretende Vorsitzende der Sportjugend Nordrhein-Westfalen, wie sie die Fachkräftesituation einschätzt, warum es wichtig ist, Menschen, die den Sport zum Beruf gemacht haben, zu fördern und was NRW sich von einer Imagekampagne erhofft.Mit dem Ziel, den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu stärken, bietet die Zeitschrift Raum für aktuelle Forschungsarbeiten, praxisorientierte Beiträge und Projektberichte aus dem Kinder- und Jugendsport. Sie richtet sich an Akteur*innen aus Wissenschaft, Verbänden, Vereinen, Politik und pädagogischer Praxis.Haben auch Sie einen exklusiven Beitrag für die Zeitschrift? Dann schreiben Sie an zeitschrift(at)fkjs(at)dsj.de. Bestellungen der E-Online-Ausgabe der Zeitschrift werden direkt vom Kundenservice vom Springer-Verlag entgegengenommen.