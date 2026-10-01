München ist Deutschlands Kandidat für Olympia: Jugendbeteiligung muss den weiteren Weg prägen

Mit München steht der deutsche Kandidat für eine Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 fest. Die Deutsche Sportjugend gratuliert München und dankt den vier Regionen für die starken Bewerbungen. Die Sportjugenden aus Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen zusammen mit den jeweiligen Bewerberregionen haben den Kinder- und Jugendsport bundesweit sichtbar gemacht und wichtige Impulse gesetzt.



„Der Bewerbungsprozess hat gezeigt, wie viel Bewegung entstehen kann, wenn Sport, Politik und Gesellschaft gemeinsam über die Chancen von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland sprechen. Dabei waren für uns als dsj der Kinder- und Jugendsport und die Perspektiven junger Menschen von Anfang an zentrale Themen. Diesen ganzheitlichen Ansatz wollen wir jetzt auch im weiteren Prozess fortführen“, sagt Stefan Raid, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend.



Bereits in ihrer Resolution von 2024 hat die dsj deutlich gemacht, dass es bei Olympischen und Paralympischen Spiele nicht nur um das Sportereignis selbst geht. Eine Bewerbung bietet die Chance, langfristige Impulse für den Kinder- und Jugendsport, Bewegungsräume und Sportinfrastruktur zu setzen. Gleichzeitig können Kinder und Jugendliche sowie ihre Interessenvertretungen an relevanten Entscheidungen beteiligt werden – von der Entwicklung des Ausrichtungskonzepts bis zur Umsetzung.



Mit der Entscheidung für München eröffnet sich für uns Sportjugenden – und insbesondere für die Bayerische Sportjugend – die große Chance, die Perspektiven junger Menschen in den weiteren Prozess einzubringen. Die Jugendperspektive war für uns bereits im Bewerbungsprozess zentral. Jetzt gilt es, diese Beteiligung konsequent fortzuführen und noch stärker in die nächsten konkreten Schritte einzubinden. Mit der Entscheidung für München trägt die Bayerische Sportjugend dabei eine besondere Verantwortung. Gemeinsam mit den Sportjugenden der anderen Bewerberstädte und uns als Dachorganisation kann sie dazu beitragen, die im bisherigen Prozess entwickelten Perspektiven junger Menschen weiterzutragen und nachhaltig zu verankern.“, sagt Kiki Hasenpusch, 2. Vorsitzende der Deutschen Sportjugend.



Sowohl die Sportjugenden Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen als auch die Bewerberregionen haben den Kinder- und Jugendsport nicht nur vor Ort, sondern ganz Deutschlandweit gepusht. Jetzt gilt es, die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven zusammenzuführen und gemeinsam an einer Bewerbung zu arbeiten, die über die Spiele hinaus Wirkung entfalten kann.



Luca Wernert, Vorstandsmitglied der dsj, war zusammen mit Lili Oesten und Christin Wunderlich als Vertreterinnen der dsj-Mitgliedsorganisationen als Teil der AG „Vision & Legacy“ unmittelbar in die Prüfung von Perspektiven der langfristigen Wirkung einer möglichen Bewerbung eingebunden. In der Arbeitsgruppe ging es unter anderem darum, welche Impulse und Visionen die Bewerbungskonzepte für Olympische und Paralympische Spiele über die eigentlichen Spiele hinaus für Sport und Gesellschaft setzen können. Dabei hat sich die AG auch angeschaut, inwieweit junge Menschen im Konzept und in der weiteren Umsetzung einbezogen werden.



„In der AG Vision & Legacy haben wir uns intensiv damit beschäftigt, was von den eingereichten Konzepten langfristig bleiben kann. Für mich war dabei besonders wichtig, die Perspektive junger Menschen einzubringen und zu schauen, wie aus einer Bewerbung konkrete Chancen für die nächste Generation entstehen können“, sagt Luca Wernert.



Mit der Entscheidung für München beginnt nun die nächste Phase. Die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven aus dem bisherigen Prozess sollen dabei zusammengeführt und für eine Bewerbung genutzt werden, die Kinder und Jugendliche, den Sport und die Gesellschaft auch über die Spiele hinaus in den Blick nimmt. Die dsj wird diesen Prozess auf Grundlage ihrer Resolution begleiten und sich weiterhin dafür stark machen, dass die Perspektiven junger Menschen gehört werden ihre Mitwirkung gewährleistet wird.

(lifePR) (