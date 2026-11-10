Mehr als 10,8 Millionen junge Menschen im Sportverein
Trotz wachsender Herausforderungen finden immer mehr junge Menschen ihren Platz im Sportverein
Die Zahl der Mitgliedschaften von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahren steigt auf einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Mitgliedschaften unter 27 Jahren um 257.103 beziehungsweise 2,43 Prozent gestiegen. Für die Deutsche Sportjugend (dsj) ist diese Entwicklung ein starkes Signal – und zugleich ein Auftrag, die Voraussetzungen für ein gutes und vielfältiges Sportangebot für junge Menschen weiter zu verbessern. Sportvereine schaffen Räume für Bewegung, Gemeinschaft und persönliche Entwicklung. Damit das so bleibt, braucht es verlässliche Unterstützung und gute Rahmenbedingungen.
Besonders deutlich wächst die Zahl der Mitgliedschaften bei den 7- bis 14-Jährigen. Hier verzeichnet die Bestandserhebung ein Plus von 162.954 beziehungsweise 3,45 Prozent – der stärkste prozentuale Zuwachs aller Altersgruppen unter 27 Jahren. Das ist besonders bemerkenswert, denn gerade im Übergang von der Kindheit zur Jugend verändern sich Interessen und Freizeitgewohnheiten. Nicht selten wenden sich junge Menschen in dieser Phase vom Vereinssport ab. Dass die Mitgliedschaften gerade in dieser Altersgruppe so deutlich steigen, zeigt, dass es den Sportvereinen gelingt, Kinder und junge Jugendliche weiterhin für ihre Angebote zu begeistern und neue Zugänge zum Sport zu schaffen.
„Die Zahlen sind ein starkes Signal für den Kinder- und Jugendsport. Sie zeigen, dass Sportvereine junge Menschen erreichen und begeistern können – auch in einer Lebensphase, in der sich Interessen und Freizeitgewohnheiten verändern. Diesen Erfolg gilt es zu nutzen: Wir müssen die Angebote gemeinsam mit jungen Menschen weiterentwickeln, ihre Beteiligung stärken und dafür sorgen, dass sie im Sportverein nicht nur einen Platz finden, sondern auch langfristig bleiben und mitgestalten können“, betont Dominic Ullrich, Vorsitzender der dsj.
Die steigenden Mitgliedschaftszahlen sind ein Erfolg – sie machen aber auch deutlich, wie wichtig es ist, die Kapazitäten und Angebote der Vereine weiterzuentwickeln. Es geht darum, den Zugang zum Sport für möglichst viele Kinder und Jugendliche zu ermöglichen und die Qualität der Kinder- und Jugendarbeit zu sichern. Dafür braucht es attraktive Sportstätten, gute Bedingungen für das Engagement und eine verlässliche Förderung. Die dsj setzt sich dafür ein, dass der Rückenwind aus den aktuellen Zahlen genutzt wird, um den Kinder- und Jugendsport nachhaltig zu stärken und jungen Menschen auch künftig vielfältige Möglichkeiten für Bewegung, Gemeinschaft und Mitbestimmung zu eröffnen.