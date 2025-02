Frankfurt am Main

Jana Borkamp (Abteilungsleiterin Kinder und Jugend, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ))

Luca Wernert (Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend)

Prof. Dr. Ulrike Burrmann (Leiterin der Abteilung Sportpädagogik, Humboldt-Universität Berlin)

Prof. Dr. Dennis Dreiskämper (Professor für Sportpsychologie, Technische Universität Dortmund)

Die Deutsche Sportjugend lädt am 10. März 2025 von 11.30 bis 13.30 Uhr zur Pressekonferenz „MOVE FOR HEALTH : Gemeinsam für mehr Gesundheit und Bewegung für Kinder und Jugendliche" ein. Alle Interessierten aus Sport, Wissenschaft und Politik können LIVE über ZOOM dabei zu sein, mithören und Fragen stellen.Sportwissenschaftler*innen Prof. Dr. Ulrike Burrmann und Prof. Dr. Dennis Dreiskämper stellen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur mentalen und sozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Bewegung, Spiel und Sport im Sportverein aus der MOVE FOR HEALTH Studie 2024 vor. Im Rahmen dieser Längsschnittstudie wird aufgezeigt, dass Sport und Bewegung sowie eine Sportvereinsmitgliedschaft sich positiv auf die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirken. Gleichzeitig beeinflussen Faktoren wie der soziale Hintergrund oder das Geschlecht den Zugang zum Sport und den Sportverein. Weitere Befunde zum aktuellen Bewegungs- und Freizeitverhalten sowie zu Partizipationsmöglichkeiten im Sportverein werden im Rahmen der Pressekonferenz dargestellt.Anschließend folgt eine gemeinsame Diskussion mit Jana Borkamp (Abteilungsleiterin Kinder und Jugend im BMFSFJ) und Luca Wernert (Vorstandsmitglied der dsj) über politische Maßnahmen und Initiativen der Sportverbände sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Sport.