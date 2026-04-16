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Kita-Onlinekongress 2026: Impulse für eine zukunftsorientierte pädagogische Praxis

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte in Kitas wachsen stetig. Themen wie individuelle Förderung, Kinderschutz, gesellschaftlicher Wandel und die Gestaltung eines lebendigen Alltags stellen hohe Ansprüche an Wissen, Reflexion und Praxis. Gleichzeitig eröffnet die frühkindliche Bildung vielfältige Chancen, Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu begleiten – am besten mit Bewegung. 

Der Kita-Onlinekongress 2026 bietet hierfür Kita-Fachkräften vom 20. April bis 15. Mai 2026 praxisnah aufbereitetes Wissen, neue Perspektiven und konkrete Anregungen für ihren Berufsalltag. 

Im Rahmen des Kongresses präsentieren zahlreiche Partnerorganisationen, Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis aktuelle Erkenntnisse und bewährte Ansätze rund um die frühkindliche Bildung. Mit über 70 Beiträgen in Form von Interviews, Vorträgen und Webinaren bietet die Veranstaltung ein breites Themenspektrum, das unterschiedliche Facetten pädagogischer Arbeit beleuchtet. 

Die Inhalte sind dabei so aufbereitet, dass sie sich direkt in den Alltag übertragen lassen. Gleichzeitig bieten sie Raum für Reflexion und fachliche Weiterentwicklung. 

Die vier Themenwochen im Überblick: 
  • Woche 1: Jedes Kind im Blick – Wege zur individuellen Begleitung 
  • Woche 2: Kinderrechte & Kinderschutz – Verantwortung gemeinsam tragen 
  • Woche 3: Pädagogischer Alltag – Räume, Rituale, Beziehungen 
  • Woche 4: Kita & Gesellschaft im Wandel – Chancen erkennen, Zukunft gestalten 
Die Deutschen Sportjugend (dsj) ist erstmals ideeller Partner des Kongresses und beteiligt sich mit einem eigenen Beitrag. Am 5. Mai 2026 um 19 Uhr findet das Live Webinar „Kinderwelt ist Bewegungswelt – aktiv aufwachsen in der Kita“ statt, das die Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung in den Fokus rückt. Auch Partner und Mitgliedsorganisationen der dsj sind mit eigenen Beiträgen dabei, darunter die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung und das Deutsche Kinderhilfswerk. 

Ein wesentliches Merkmal des Kongresses ist die flexible Nutzung der Inhalte. Alle Beiträge stehen nach dem Veranstaltungszeitraum weiterhin zur Verfügung – eine Nachschau ist mit allen Tickets bis zum 30. Juni 2026 möglich. So können Fachkräfte die Inhalte individuell vertiefen und in ihren eigenen Arbeitskontext übertragen. 

Der Kita-Onlinekongress versteht sich damit nicht nur als Fortbildungsformat, sondern als Impulsgeber für eine qualitätsvolle, reflektierte und zukunftsfähige pädagogische Praxis.

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