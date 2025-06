Kinder- und Jugendsport als gesellschaftlicher Zukunftsort: Politischer Abend der Deutschen Sportjugend mit starker Beteiligung

Rund 120 Gäste folgten am Mittwochabend, 25. Juni 2025, der Einladung der Deutschen Sportjugend (dsj) zum Politischen Abend auf einem Berliner Sportplatz mitten im laufenden Trainingsbetrieb. Besonders gewürdigt wurde die Veranstaltung durch die Teilnahme der Bundesministerin für Sport und Ehrenamt, Dr. Christiane Schenderlein, sowie der Parlamentarischen Staatssekretärin des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mareike Wulf.



Im Mittelpunkt des Abends stand die Botschaft, dass der Kinder- und Jugendsport einer der letzten Räume in der Gesellschaft ist, in denen echte Teilhabe über alle sozialen, kulturellen und ökonomischen Grenzen hinweg erlebbar ist. Der organisierte Jugendsport schafft Zugehörigkeit, fördert Engagement, vermittelt Lebensperspektiven und trägt aktiv zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei – ein Beitrag mit Milliardenwert, wie die auf dem Veranstaltungsgelände präsentierte Ausstellung zum "Social Return on Investment" deutlich machte.



„Kinder- und Jugendsport ist nicht nur ein Beiwerk zur Freizeitgestaltung – er ist ein demokratischer Lernort, ein Gesundheitsanker und ein Integrationsmotor. Aber wir brauchen die politische Rückendeckung, um dieses System zukunftsfest zu machen.“, betont der Vorsitzende der dsj, Stefan Raid.



Zentrale Forderungen der dsj waren die Stärkung der Strukturen in der Jugendarbeit im Sport durch eine Verdopplung der Strukturförderung auf 10 Millionen Euro (der „Sportjugend-Euro“) sowie ein verlässlicher Rechtsanspruch auf Freiwilligendienste inklusive besserer finanzieller Ausstattung und Planungssicherheit.



Kiki Hasenpusch, 2. Vorsitzende der dsj, zeigte sich erfreut über die vielen Gespräche mit den anwesenden Politiker*innen: „Die positive Resonanz auf die Anliegen der Jugend im Sport zeigt: Der Kinder- und Jugendsport ist ein kraftvoller Ort gesellschaftlicher Zukunftsgestaltung – wenn er die Unterstützung erhält, die er verdient. Dass junge Stimmen im politischen Raum Gehör finden, war schon immer wichtig – angesichts der aktuellen Herausforderungen ist das heute wichtiger denn je.“



Der Politische Abend stand auch im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Die Deutsche Sportjugend wird 2025 fünfundsiebzig Jahre alt. Gemeinsam mit Partner*innen, Unterstützer*innen und jungen Engagierten wird dieser Meilenstein das ganze Jahr, aber auch am Politischen Abend, gefeiert – mit viel Sport, Begegnung und Optimismus. Die dsj blickt mit Zuversicht nach vorn: Als starke Stimme junger Menschen im Sport will sie weiterhin gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – und gemeinsam mit der Politik die Rahmenbedingungen dafür gestalten.

(lifePR) (