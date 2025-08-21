Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033161

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

Junge Stimmen für die Zukunft der Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland

dsj und Jugendvertreter*innen fordern Beteiligung und Mitgestaltung bei einer Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Auf Einladung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und Deutscher Sportjugend (dsj) haben sich am 8. und 9. August Jugendvertreter*innen aus ganz Deutschland in Frankfurt getroffen, um über eine mögliche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele zu diskutieren.

Im Mittelpunkt standen die Forderung nach einer frühzeitigen und verbindlichen Einbindung junger Menschen sowie konkrete Vorschläge, wie deren Perspektiven in den Bewerbungsprozess einfließen können. So sprachen sich die Teilnehmenden u. a. für Workshops mit Kindern und Jugendlichen, für Olympische und Paralympische Jugendlager sowie für die feste Beteiligung junger Menschen unter 27 Jahren bei der Erstellung von Bewerbungskonzepten aus.

„Die Olympischen und Paralympischen Spiele müssen auch als langfristiges Entwicklungsprojekt für unsere junge Generation betrachtet werden“, betonte Kiki Hasenpusch, 2. Vorsitzende der dsj. „Nur wenn ihre Interessen von Beginn an berücksichtigt werden, können die Spiele einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf den Sport in Deutschland haben.“

Zur Eröffnung sprachen Stefan Raid, Vorsitzender der dsj, Kiki Hasenpusch, 2. Vorsitzende der dsj und Thomas Arnold, Vorstandsmitglied Finanzen des DOSB und präsentierten unter anderem die dsj Resolution zu einer Bewerbung Deutschlands für Olympische und Paralympische Spiele und das Zukunftsbild Olympia. Anschließend stellte Stephan Brause, Leiter der Stabsstelle Olympiabewerbung im DOSB, den aktuellen Stand des Bewerbungsprozesses vor. Im weiteren Verlauf des Workshops gaben Michael Mronz, Mitglied des Internationalen Olympischen Committe (IOC) und des DOSB-Präsidiums, Thomas Arnold und Stephan Brause weitere wertvolle Einblicke in den Bewerbungsprozess, die Rolle des IOC sowie die Finanzierung und Nachhaltigkeit von Olympischen und Paralympischen Spielen.

Neben diesen Einblicken diskutierten die Teilnehmenden Stärken und Schwächen der Konzepte aus Berlin, Hamburg, München und der Rhein-Ruhr-Region. Die Ergebnisse wurden am zweiten Tag im Plenum vorgestellt und verdeutlichten die Vielfalt und Relevanz junger Perspektiven.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmenden für ihre Kreativität, ihre klaren Positionen und ihren Mut, Zukunft mitzugestalten. Die Botschaft des Workshops ist eindeutig: Ohne die Stimmen der jungen Generation kann es keine erfolgreiche Olympiabewerbung geben. 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.