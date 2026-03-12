Kontakt
Jugendcheck zur Olympia-Bewerbung gestartet: Stimmen junger Menschen gefragt

Was denken junge Menschen über Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland? Der dsj-Jugendcheck sammelt Meinungen – jetzt teilnehmen

Die Deutsche Sportjugend (dsj) hat einen digitalen Jugendcheck zur möglichen deutschen Bewerbung für die Olympische und Paralympische Spiele gestartet. Ziel der kurzen Umfrage ist es, ein Stimmungsbild junger Menschen bis 26 Jahre einzuholen und ihre Perspektiven sichtbar zu machen.

Gefragt wird unter anderem, wie junge Menschen die Chancen und Herausforderungen einer möglichen Austragung der Spiele in Deutschland einschätzen. Die Ergebnisse sollen wichtige jugendpolitische Impulse liefern und dazu beitragen, dass die Interessen und Erwartungen junger Generationen in den Bewerbungsprozess einfließen.

Die Teilnahme am Jugendcheck dauert rund fünf Minuten und richtet sich an junge Menschen im und außerhalb des organisierten Sports. Um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten, soll die Umfrage möglichst viele junge Stimmen erreichen.

Die Teilnahme ist noch bis 19. April 2026 möglich. Auch das Teilen der Umfrage im eigenen Netzwerk unterstützt dabei, möglichst viele Perspektiven einzubeziehen.

