Flame Award für das DFOJL Paris 2024
Das Olympische Jugendlager wird als wert(e)volles Beispiel der Olympischen Erziehung ausgezeichnet
„Olympic Education“ – EOA ehrt DOA, dsj und CNOSF
Allen voran der nachhaltige Einfluss des Projekts, das mit Förderung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) organisiert wurde, beeindruckte die neu zusammengesetzte Jury.
„Das DFOJL Paris 2024 war das erste binationale Olympische Jugendlager der DOA und dsj. Es stellt damit einen Meilenstein in der deutsch-französischen Zusammenarbeit dar und inspiriert zu länderübergreifenden Kooperationen in ganz Europa“, betonte Prof. Dr. Manfred Lämmer, Präsident der Europäischen Olympischen Akademien.
Bei der Preisverleihung, die Teil des Gala-Dinners am Dienstagabend war, waren Vertreter*innen der drei Projektpartner zu Gast: Peter Fegers, DOA-Referent Kommunikation, und Lisa Kaisner, dsj-Referentin Internationale Jugendarbeit, waren aus der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise nach Prag gekommen. Stellvertretend für das CNOSF nahm Arnaud Richard, Präsident der Französischen Olympischen Akademie, den Flame Award entgegen.
„Auch über ein Jahr nach dem Ende des DFOJL ist der Geist von Paris in unseren Organisationen noch allgegenwärtig. Die Auszeichnung mit dem EOA Flame Award stellt erneut all die jungen Menschen ins Scheinwerferlicht, die uns während der Spiele von Paris so eindrucksvoll demonstriert haben, wie olympische Werte mit Leben gefüllt und gemeinsam gestaltet werden können. Im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft entstanden damals echte Begegnungen, gegenseitiger Respekt und bleibende Freundschaften.", freut sich Luca Wernert, Vorstandsmitglied der dsj und Leiter des DFOJL, über die Auszeichnung.
Mehr Informationen zum DFOJL Paris 2024 – einem Projekt, das 100 Jugendliche beider Länder bei den Olympischen Spielen zusammenbrachte und Werte wie Freundschaft, Respekt oder interkulturelles Verständnis erlebbar machte – finden sich auf der offiziellen Website.
Auch Serbien, Tschechien und die Ukraine ausgezeichnet
Neben der DOA, der dsj und dem CNOSF wurden drei weitere Organisationen geehrt – ein Qualitätszeugnis der eingegangenen Bewerbungen, wie Lämmer hervorhob. Alle Projekte wurden in sieben Kategorien (Impact, Innovation, Execution, Collaboration, Legacy, Outcomes und Presentation) bewertet, die höchste Gesamtpunktzahl entschied über die Plätze.
In der Kategorie „Olympic Education“ gewann ebenfalls die Serbische Olympische Akademie einen Flame Award. In der Rubrik „Olympic Heritage“ wurden die Nationale Olympische Akademie der Ukraine und die Tschechische Olympische Akademie ausgezeichnet.
Über den EOA Flame Award
Seit 2023 zeichnen die Europäischen Olympischen Akademien (EOA) bewährte Initiativen ihrer Mitglieder aus, die die Olympische Idee in Europa und darüber hinaus fördern. Die Projekte dienen als Vorbild für andere Nationale Olympische Akademien und regen an, die Werte des Olympismus zu leben. Der EOA Flame Award wird in den Kategorien „Olympic Education“ und „Olympic Heritage“ vergeben. Weitere Informationen finden sich auf der EOA-Website.