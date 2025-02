„Das Recht des Stärkeren schwächt alle anderen. Wir wollen solidarisch zusammenleben.“

„Menschenrechte gelten für alle Menschen. Wir wollen ein Land, das niemanden im Stich lässt.“

„Rassismus ist keine Meinung. Wir wollen Vielfalt leben.“

„Eine gerechte Gesellschaft ist eine Aufgabe, kein Traum. Wir wollen Veränderungen gemeinsam gestalten.“

In ganz Deutschland wurden ab Montag, den 10. Februar 2025 an Kirchen und Gewerkschaftshäusern, Vereinsgebäuden, sozialen Einrichtungen und vielen weiteren Orten Banner und Plakate aufgehängt. Mit der Kampagne #DuEntscheidest wirbt ein breites gesellschaftliches Bündnis aus 69 Organisationen mit vier klaren Botschaften für demokratische Werte und gesellschaftlichen Zusammenhalt:Das Bündnis „Zusammen für Demokratie“ macht damit im Vorfeld der Bundestagswahl deutlich, was Millionen von Menschen in unserem Land miteinander verbindet – unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Identität, Alter oder Behinderung.Zum Auftakt der Aktion fand dazu in Frankfurt eine gemeinsame Banner-Aktion der Bündnispartner*innen statt. Daran beteiligten sich: Erik Schantz (Mitglied im Koordinierungskreis von Attac Deutschland), Alex Strohmayer (Referent Ressort Gesellschaftspolitik der Deutschen Sportjugend), Philipp Jacks (Vorsitzender DGB Frankfurt), Andreas Lipsch (Pfarrer Diakonie Hessen), Anita Starosta (Leitung Öffentlichkeitsarbeit medico international), Carmen Colinas (Sprecherin Bundesgeschäftsstelle Verband binationaler Familien und Partnerschaften), Halima Gutale (Vorsitzende Pro Asyl).„Als Gesellschaft müssen wir zu einer respektvollen Diskurs- und Konsensfähigkeit zurückfinden! Wie gewinnbringend dies ist, zeigt das Bündnis „Zusammen für Demokratie“ mit seiner aktuellen Kampagne. Wir stehen für ein zukunftsgerichtetes, freies und auf demokratischen Grundwerten basierendes Zusammenleben! Als Sport richten wir unseren Blick dabei stets auf die über 28 Millionen Mitglieder in Sportvereinen. Über den Sport schaffen wir hier Zugänge, die die Politik zurzeit leider nicht überall hat. Das ist unsere zivilgesellschaftliche Verantwortung.“, so Benny Folkmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend.Auch in den Sozialen Medien zeigen unter dem Motto #DuEntscheidest zahlreiche Menschen Gesicht: Unsere Demokratie geht uns alle an! Das Engagement von jedem und jeder ist gefragt. Demokratie endet nicht am Wahltag. Sie lebt von der aktiven Beteiligung der Menschen – in der Politik, im Betrieb, in der Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft oder im Ehrenamt. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, gleiche Chancen für alle und Klimagerechtigkeit gehören ebenso dazu wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Teilhabe. Vor diesem Hintergrund versteht sich die Aktion #DuEntscheidest mit der Präsentation der Botschaften auf Bannern und in den Sozialen Medien über den Wahltag hinaus als sichtbares Zeichen gegen Spaltung und für Zusammenhalt. Das Bündnis will den vielen Engagierten den Rücken stärken und zugleich zu weiteren Initiativen ermutigen.„Zusammen für Demokratie“ ist ein Bündnis, dem Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften, Organisationen aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Kultur, Bildung, Jugend, Menschenrechte, Migration und Klimaschutz angehören. Die Bündnispartner verbindet die Überzeugung, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat.Weltweit steht die liberale Demokratie unter Druck, auch in Deutschland. Rechtsextreme Akteure bestreiten die fundamentale Gleichheit aller Menschen und negieren die Menschenrechte. Statt konkrete Lösungen für bestehende Probleme anzubieten, spielen sie mit Ressentiments, schüren Rassismus und andere menschenfeindliche Haltungen, schwächen demokratische Institutionen und verachten die rechtsstaatliche Kultur. Auch das Projekt eines vereinten Europas bekämpfen sie. Dieser Gefahr stellen sich die Bündnispartner gemeinsam entgegen: „Wir treten ein für die unteilbaren Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und eine klimagerechte Zukunft. Wir stehen für eine vielfältige, freie und offene Gesellschaft. Gemeinsam verteidigen wir unsere Demokratie und alle, die hier leben, gegen die Angriffe der extremen Rechten“, so das Bündnis