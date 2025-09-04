Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034614

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Ansprechpartner:in Deutsche Sportjugend (dsj)
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

Digital trifft Dialog – Ideen für Engagementmanagement

Von digitalen Chancen bis zu wertschätzender Kommunikation: Zwei Tage voller Impulse für die Engagementförderung

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Zwei Tage, zwei Themen, ein gemeinsames Ziel: Engagement fit für die Zukunft machen. Rund 20 Teilnehmende – von Haupt- und Ehrenamtlichen bis hin zu jungen Engagierten – kamen auf Einladung der dsj zusammen, um sich gemeinsam mit Linda Kübel von der Führungsakademie des DOSB im Project Lab Engagementförderung und beim Juniorteam-Multiplikator*innentreffen auszutauschen.

Project Lab: Digitalisierung – Mehr als Tools

„Warum überhaupt digitales Engagement?“ – diese Frage zog sich wie ein roter Faden durch den ersten Tag. Die Antworten waren vielschichtig: digitale Ansätze sollen Aufgaben erleichtern, Mitbestimmung stärken und neue Räume für Engagement öffnen. Gleichzeitig wurde klar, dass es kein allgemeingültiges Rezept gibt: Jede Organisation muss selbst definieren, was „digitales Engagement“ für sie bedeutet.

Besonders spannend: In kleinen Gruppen entstanden Prototyp-Ideen – von einem Reverse-Mentoring-Programm, bei dem junge Vereinsmitglieder Älteren technische Fragen beantworten, bis hin zu der Inspiration durch Vereinsapps wie die des DOSB. Ein zentrales Learning: Digitalisierung funktioniert am besten ergänzend zum Analogen - und braucht vor allem Sensibilisierung und Weiterbildung, um ihr Potenzial wirklich zu entfalten.

Juniorteam-Multiplikator*innentreffen: Kommunikation – Wertschätzung als Schlüssel

Am zweiten Tag stand die Frage im Mittelpunkt, wie hauptamtliche Mitarbeiter*innen einerseits, junge Engagierte andererseits ihre eigenen Rollen definieren und wie sie Erwartungen definieren. Mit Input von der Expertin der Führungsakademie tauchten die Teilnehmenden in die Grundlagen wertschätzender Kommunikation ein und setzten sie direkt in Rollenspielen um. Eigene „schwierige Situationen“ wie der “Stille Rückzug” oder die “Überforderung des Jugendvorstandes” wurden eingebracht und gemeinsam aufgelöst.

Ob digital oder analog: Engagement lebt von Austausch, Neugier und gemeinsamer Weiterentwicklung. Die beiden Tage haben gezeigt, dass Zukunftsfragen nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem Chancen für Verbände und Engagierte sind – wenn wir sie mutig und miteinander angehen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.