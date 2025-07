„Die umkämpften Werte des Sports!“

Der organisierte Sport in Deutschland steht für weit mehr als Bewegung – er ist wertebasiert, vielfältig und demokratisch. Die Deutsche Sportjugend (dsj) hat dies im vergangenen Jahr deutlich gemacht, indem sie ihre Jugendordnung entsprechend angereichert hat. Damit wurde ein klares Zeichen für ein respektvolles und offenes Miteinander im Kinder- und Jugendsport gesetzt.Als größter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, mit mehr als 10 Millionen Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen in rund 86.000 Sportvereinen ist sich die dsj der Verantwortung als zivilgesellschaftliche Organisation bewusst und setzt sich entschieden für ein friedliches, demokratisches und wertebasiertes Zusammenleben ein.Die jüngsten Wahlergebnisse und die zunehmende Radikalisierung der AfD werfen die Frage auf, wie mit politischen Entwicklungen umzugehen ist, die im Widerspruch zu den Werten des Sports stehen. Vermehrt treten rechtsextreme, diskriminierende oder verfassungsfeindliche Haltungen offen zutage. Gleichzeitig sorgen politische Debatten und einzelne Maßnahmen, wie die Infragestellung der Gemeinnützigkeit oder parlamentarische Anfragen, für Unsicherheit im organisierten Sport. Deshalb hat sich die dsj dazu entschieden, eine Aktualisierung des im Jahr 2019 von der dsj umgesetzten Gutachtens zur Sportpolitik der AfD in Auftrag zu geben.„Wir sind nicht neutral! Als größter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind wir parteipolitisch neutral, äußern uns aber klar und deutlich zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die unseren Werten des Sports widersprechen. Denn die größte Gefahr für das friedliche Zusammenleben in unserer demokratischen Gesellschaft geht von Rechtsextremen aus. Den zunehmenden Angriffen, bewussten Grenzverletzungen und Tabubrüchen sowie der strategischen Verbreitung falscher Narrative, gerade durch die AfD, stellen wir uns deshalb weiterhin entschieden entgegen. Die Veröffentlichung des Gutachtens zur Sportpolitik der AfD und der damit einhergehenden Analyse ihrer perfiden Strategie ist ein weiteres Element unserer Arbeit für einen Sport mit Courage!", sagt Benny Folkmann, Vorstandsmitglied der dsj.In seinem aktualisierten Gutachten setzt sich Richard Gebhardt explizit mit den umkämpften Werten des Sports auseinander. Die vorliegende Analyse bietet vertiefte, ergänzende Einblicke in die Strategien der AfD und formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für den organisierten Sport im Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen.In den nächsten Wochen wird eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse dieses Gutachtens erstellt und veröffentlicht. Zudem organisieren dsj und DOSB am 8. September 2025 ein Hearing zum Umgang mit antidemokratischen Handlungen und Haltungen für dsj- und DOSB-Mitgliedsorganisationen in Frankfurt am Main, in dessen Rahmen Richard Gebhardt seine Erkenntnisse vorstellt (Einladungsmails wurden am 11. Juli 2025 versendet).