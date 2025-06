Die Deutsche Sportjugend beim Deutschen Turnfest 2025 in Leipzig

Vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 verwandelte sich Leipzig in das Zentrum des deutschen Turnsports: Das Deutsche Turnfest brachte tausende Sportbegeisterte aus dem ganzen Land zusammen – und mittendrin die Deutsche Sportjugend (dsj), die mit einem einladenden Messestand vor Ort vertreten war.



Das Turnfest ist die größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt und findet alle vier Jahre, angelehnt an den Rhythmus der Olympischen Spiele, statt. Es vereint nicht nur klassische Turnsportarten, sondern bietet eine breite Vielfalt an Disziplinen – von Gerätturnen und Trampolinturnen über Volleyball, Völkerball, Bouldern und Rope Skipping bis hin zu weiteren Trendsportarten. Das Turnfest ist generationenübergreifend: Menschen von Babyalter bis über 100 Jahre nehmen teil und erleben gemeinsam Sport, Bewegung und Gemeinschaft.



Der Stand der dsj entwickelte sich schnell zu einem beliebten Anlaufpunkt für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie ehrenamtlich Engagierte und Interessierte. Mit einem abwechslungsreichen Angebot an Mitmachaktionen, Informationsmaterialien und interaktiven Formaten bot die dsj zahlreiche Gelegenheiten, den Jugendsport hautnah zu erleben. Besonders großen Anklang fanden die vielfältigen Mitmachangebote, darunter Ballspiele und Tischtennisplatten, die gezielt zur Bewegung und zum Ausprobieren einluden. Der Fokus lag darauf, möglichst viele Besucher*innen in Bewegung zu bringen und die Freude am gemeinsamen Sport zu vermitteln.



Das Turnfest bot zudem eine ideale Plattform, um das Engagement junger Menschen im Sport sichtbar zu machen und für die Bedeutung des Ehrenamts zu sensibilisieren. Die Teilnehmenden des Juniorteamvernetzungstreffens der dsj, welches im Rahmen des Turnfestes stattfand, standen selbst als junge, engagierte Menschen aus dem Sport für Fragen zu ihrem eigenen Engagement und Wegen, sich selbst einzubringen, zur Verfügung.

(lifePR) (