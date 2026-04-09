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Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
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Deutsch-Französischer Fachkräfteaustausch vom 1. bis 4. Juli 2026 in Lyon

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Nach den Olympischen Sommerspielen 2024 in Frankreich stehen in den kommenden Jahren mit den World Games 2029 in Karlsruhe und den Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen die nächsten Sportgroßveranstaltungen in beiden Ländern bevor. Mit Blick auf diese Ereignisse organisiert die Deutsche Sportjugend (dsj) im Austausch mit dem Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) und mit Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) einen gemeinsamen Fachkräfteaustausch vom 1. bis zum 4. Juli 2026 in Lyon, Frankreich.

Ziel des Fachkräfteaustauschs ist es, die internationale Jugendarbeit und die deutsch-französische Freundschaft zu stärken. Dabei soll mithilfe von Vorträgen, Diskussionsrunden und gemeinsamen Besichtigungen diskutiert werden, inwieweit die anstehenden Großveranstaltungen für die Verbindung der deutsch-französischen Zusammenarbeit genutzt werden können.

Darüber hinaus können die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Arbeit der französischen Sportstrukturen gewinnen und sich mit anderen Akteur*innen aus dem französischen und deutschen organisierten Sport vernetzen.

Der Fachkräfteaustausch richtet sich an die zuständigen Personen für internationale Jugendarbeit in den Landessportjugenden und den französischen Landessportbünden (CROS). Sowohl ehrenamtliche als auch hauptberufliche Ansprechpersonen sind herzlich eingeladen.

Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der dsj-Veranstaltungsseite zu finden. Bewerbungsschluss ist Montag, der 18. Mai 2026. Für Rückfragen steht Isabelle Dibao Dina (Tel: 069 6700 340/Dibao-dina(at)dsj.de) zur Verfügung.

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