Deutsch-Französischer Fachkräfteaustausch vom 1. bis 4. Juli 2026 in Lyon
Ziel des Fachkräfteaustauschs ist es, die internationale Jugendarbeit und die deutsch-französische Freundschaft zu stärken. Dabei soll mithilfe von Vorträgen, Diskussionsrunden und gemeinsamen Besichtigungen diskutiert werden, inwieweit die anstehenden Großveranstaltungen für die Verbindung der deutsch-französischen Zusammenarbeit genutzt werden können.
Darüber hinaus können die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Arbeit der französischen Sportstrukturen gewinnen und sich mit anderen Akteur*innen aus dem französischen und deutschen organisierten Sport vernetzen.
Der Fachkräfteaustausch richtet sich an die zuständigen Personen für internationale Jugendarbeit in den Landessportjugenden und den französischen Landessportbünden (CROS). Sowohl ehrenamtliche als auch hauptberufliche Ansprechpersonen sind herzlich eingeladen.
Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der dsj-Veranstaltungsseite zu finden. Bewerbungsschluss ist Montag, der 18. Mai 2026. Für Rückfragen steht Isabelle Dibao Dina (Tel: 069 6700 340/Dibao-dina(at)dsj.de) zur Verfügung.