Das DFOJL Paris 2024 im Fokus

Ein Sportgroßereignis, das bleibt. Diese Beschreibung trifft nicht nur auf die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 zu, sondern auch auf das zeitgleich durchgeführte Deutsch-Französische Olympische Jugendlager (DFOJL). Erstmals binational angeboten, kamen 100 Jugendliche beider Länder vom 24. Juli bis 7. August 2024 in der französischen Hauptstadt zusammen, erlebten die Atmosphäre der Spiele hautnah und knüpften grenzüberschreitende Freundschaften.Zum Abschluss dieses einzigartigen Projekts haben die Deutsche Sportjugend (dsj) und die Deutsche Olympische Akademie (DOA) einen umfangreichen Rückblick auf das DFOJL Paris 2024 veröffentlicht – mit bunten Inhalten, engagierten Teilnehmenden und einem erfahrenen Leitungsteam.Organisiert wurde das Jugendlager von der dsj und DOA in Kooperation mit dem Französischen Olympischen Komitee (CNOSF). Als Förderer waren das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und Olympic Solidarity eingebunden.In der Dokumentation zeichnen zahlreiche Gesichter eine Veranstaltung, die die deutsche und französische Jugend zusammenbrachte und wieder einmal bewies, dass Sport Verbindungen über alle Grenzen hinweg schafft.„Mir werden die Bilder des Jugendlagers bei den Olympischen Spielen in Paris wie vielen Beteiligten ein Leben lang in lebendiger Erinnerung bleiben.“„Das Programm des Jugendlagers war extrem bereichernd. Wir trafen nicht nur einige unserer Idole, sondern hatten auch die Chance, mehr über den Spitzensport, seine Verbindungen zur psychischen Gesundheit und zur europäischen Politik zu erfahren. Durch die sportlichen und kulturellen Aktivitäten sind unvergessliche Freundschaften entstanden.“Weitere Stimmen, spannende Hintergründe und zahlreiche Impressionen finden sich im vollständigen Rückblick – jetzt verfügbar auf der offiziellen Website