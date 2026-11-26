Ein sicherer Sport entsteht dort, wo Verantwortung gemeinsam getragen wird. Damit das gelingt, müssen unterschiedliche Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen ineinandergreifen. Wie Sportorganisationen dafür tragfähige Interventionsstrukturen schaffen und den Schutz von Sportler*innen stärken können, stand im Mittelpunkt des Forums Safe Sport am 18. und 19. November 2026 in Frankfurt am Main. Rund 130 Teilnehmende kamen auf Einladung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) in den Räumen des Landessportbundes Hessen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam Wege für eine wirksame Intervention zu entwickeln.



Unter dem Titel „Intervention in Sportorganisationen: Rollen – Aufgaben – Verantwortlichkeiten“ eröffneten Michaela Röhrbein, Vorständin Sportentwicklung des DOSB, und Keren Vogler, 2. Vorsitzende der dsj, das Forum. Beide betonten, wie wichtig es ist, dass der Safe Sport Code in den Sportorganisationen nicht nur eingeführt, sondern auch als Grundlage für Sanktionsverfahren in der Intervention angenommen wird. Denn wirksame Intervention gelingt nur, wenn alle Beteiligten ihre Aufgaben kennen, Verantwortung übernehmen und die verschiedenen Elemente des Systems gut verzahnt sind. Entscheidend sei dabei auch, Transparenz über Zuständigkeiten und Abläufe zu schaffen. Schließlich zeige sich im Alltag von Kindern und Jugendlichen, ob Schutz im Sport tatsächlich gewährleistet ist.



Ein digitales Grußwort von Diana Stolz, Hessische Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, unterstrich die Bedeutung des gemeinsamen Engagements für einen sicheren Sport. Malin Hoster, Vorsitzende der Sportjugend Hessen und Vizepräsidentin Kinder- und Jugendsport im Präsidium des Landessportbundes Hessen, gab anschließend Einblicke in die Arbeit vor Ort. Dabei wurde deutlich: Gerade auf Vereinsebene bestehen noch Unsicherheiten bei der Umsetzung des Safe Sport Codes. Umso wichtiger ist es, dessen Bedeutung zu vermitteln und ihn als Handlungsrahmen zu verstehen, der den Schutz aller Sportler*innen stärkt.



Vom einzelnen Fall zum funktionierenden System

Wie sich die Anforderungen an Intervention im Sport entwickelt haben, zeigte Maike Herrlein, Leiterin Safe Sport beim DOSB und der dsj, in ihrem Impuls. Während beim Forum Safe Sport 2019 zum Thema Intervention noch die grundsätzliche Frage im Mittelpunkt stand, ob und wie Intervention gelingen kann, geht es heute zunehmend darum, konkrete Verantwortlichkeiten zu klären: Wer übernimmt welche Aufgabe? Wo liegen Schnittstellen und wo bestehen noch Lücken? Zudem hat sich der Blick geweitet: von sexualisierter Gewalt auf interpersonale Gewalt insgesamt, also auch auf psychische und körperliche Gewalt sowie Vernachlässigung.



Mit dem Safe Sport Code gibt es inzwischen einen gemeinsamen, einheitlichen rechtlichen Handlungsrahmen zur Sanktionierung von interpersonaler Gewalt, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, der auf langjährigen Erfahrungen und Entwicklungen aufbaut. Die Herausforderung besteht nun darin, diesen in den Strukturen des Sports mit Leben zu füllen. Maike Herrlein beschrieb den Weg dorthin mit einem anschaulichen Bild: „Aus vielen Fäden wird ein Netz, das trägt!“ Die unterschiedlichen Zuständigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen und Arbeitsergebnisse der Vergangenheit müssten so zusammenwirken, dass Betroffene verlässliche Unterstützung erhalten und Sportorganisationen handlungsfähig sind.



Wie das in der Praxis aussehen kann, verdeutlichte eine Gesprächsrunde anhand eines fiktiven Interventionsfalls. Tanja Krampen, Intervention und Fachberatung beim Landessportverband und der Sportjugend Schleswig-Holstein, Florian Pröckl, Referent Safe Sport beim DOSB und der dsj, sowie Alexander Engelhard, Vorsitzender des Verbandsgerichts des Landessportbundes Hessen und Rechtsanwalt, beleuchteten drei unterschiedliche Rollen: die Ansprechperson, das Untersuchungsteam und das Disziplinarorgan. Vom Eingang einer Meldung bis zu möglichen disziplinarischen Konsequenzen wurden Aufgaben, Grenzen und notwendige Kompetenzen der jeweiligen Funktionen sichtbar. Dabei zeigte sich, wie wichtig klar geregelte Abläufe und eine gute Zusammenarbeit sind – und dass die verschiedenen Rollen nicht miteinander verwechselt werden dürfen.



Ergänzt wurde die Diskussion durch Kleingruppengespräche, zwei Workshopphasen und offene Fragerunden, die Raum für den Austausch eigener Erfahrungen und konkreter Herausforderungen boten. Auch die Gestaltung von Untersuchungsverfahren stand im Mittelpunkt eines Expert*innen-Talks. Maike Herrlein sprach dazu mit Felix Rettenmaier, Rechtsanwalt und Ombudsperson von DOSB und dsj. Transparenz und Offenheit wurden dabei als wesentliche Voraussetzungen für nachvollziehbare und vertrauenswürdige Verfahren hervorgehoben.



Perspektiven aus der europäischen Wissenschaft und dem internationalen Leistungssport

Dass die Herausforderungen nicht an Landesgrenzen enden, machte Tine Vertommen, Wissenschaftlerin und Expertin für „Safeguarding“ im Sport, u.a. für das EOC und IOC, am zweiten Tag mit ihrem Blick auf Europa deutlich. Zwar verfügen nach Ergebnissen des europäischen Safe Harbour Projekts 95 Prozent der 20 untersuchten Nationalen Olympischen Komitees über eine Ansprechperson für „Safeguarding“. Ein umfassendes System mit klaren Strukturen und Abläufen ist damit jedoch längst nicht überall verbunden. Die Unterschiede zwischen einzelnen Vereinen und Verbänden seien groß und würden auf europäischer Ebene noch deutlicher. Neben funktionierenden Schutzstrukturen müsse auch das Wohlergehen derjenigen in den Blick genommen werden, die für „Safeguarding“ verantwortlich sind.



Welche Bedeutung wirksame Schutzstrukturen aus Sicht von Athlet*innen haben, stand im Mittelpunkt des Gesprächs mit Kim Bui, ehemaliger Spitzenathletin, Mitglied des DOSB-Präsidiums und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sowie DOSB- und IOC-Athlet*innenvertreterin. Sie ordnete die Entwicklungen in Deutschland im internationalen Vergleich ein: Deutschland nehme beim Thema Safe Sport eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig gehe es darum, die bestehenden Ansätze konsequent weiterzuentwickeln und für Athlet*innen im Alltag spürbar zu machen.



„Sportorganisationen müssen ihn mit wirklichen Handlungen sichtbar machen“, betonte Bui mit Blick auf den Safe Sport Code. Es darf nicht bei einem Regelwerk auf dem Papier stehen bleiben, sondern muss sich im konkreten Umgang der Sportorganisationen mit Fallmeldungen widerspiegeln. Entscheidend sei, dass Athlet*innen sich gehört, gesehen und bestärkt fühlen, sich zu melden. Gute Schutzbedingungen seien damit auch ein wichtiger Faktor für die Zukunft des Sports und die Bindung von Athlet*innen.



Die zwei Tage in Frankfurt haben gezeigt: Ein sicherer Sport entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen oder Regelwerke. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, klare Zuständigkeiten und Strukturen, die ineinandergreifen. Der Safe Sport Code bietet dafür einen gemeinsamen Rahmen. Ihn mit Leben zu füllen und im Sportalltag wirksam werden zu lassen, bleibt eine gemeinsame Aufgabe aller Sportorganisationen.

(lifePR) (