Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048168

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.dsj.de
Ansprechpartner:in Frau Yara Willems +49 69 6700251
Logo der Firma Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB)

Auftakt eines Aktionsprogramms im Deutschen Sport & Olympia Museum am 3. Februar

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
In Verbindung mit der Regionalgruppe Köln der Initiative Schwarze ¹ Menschen in Deutschland, der Theodor Wonja Michael Bibliothek, dem Afrika Film Festival Köln sowie der Stadt Köln, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj), dem Landesportbund NRW sowie weiteren Partner*innen aus Sport, Staat und Zivilgesellschaft würdigt das Deutsche Sport & Olympia Museum auf besondere Weise den diesjährigen Black History Month und das mit diesem verbundene Anliegen.

Erstmals 1926 in den USA ausgerufen, wird seit längerem auch hierzulande im Verlauf eines entsprechend ausgewiesenen Monats die Geschichte Schwarzer Menschen ins Zentrum öffentlichen Erinnerns gerückt, um ihre Protagonist*innen und deren Errungenschaften zu würdigen, Schwarze Menschen zu empowern und damit zugleich auch Stellung zu beziehen gegen rassistisch motivierte Diskriminierung und Gewalt.

Aus Anlass des 100. Jubiläums des Black History Month hat das Deutsche Sport & Olympia Museum die Initiative ergriffen für eine explizite und exponierte Positionierung des deutschen Sports im Sinne seiner Werte und seines Vermögens, Menschen über Grenzen hinweg zusammenzuführen.

So wird unter dem Titel Schwarz. Rot. Gold. Der Black History Month im deutschen Sport im Laufe des bevorstehenden Februars im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen, Workshops und weiteren musealen Angeboten Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Repräsentation diskutiert, aber auch ein „sportliches“ Plädoyer für eine offene, vielfältige und humane Gesellschaft vorgenommen.

An dieser Stelle bittet das Deutsche Sport & Olympia Museum schon einmal Dienstag, den 3. Februar 2026, 19 Uhr als Termin einer ambitionierten Auftaktveranstaltung mit hochkarätigen Gäst*innen und inspirierenden Begegnungen vorzumerken. Da die Plätze begrenzt sein werden, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen

¹ Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung von Personen mit z. B. afrikanischen Vorfahren. Die Großschreibung verweist auf die konstruierte soziale Position Schwarzer Menschen mit ihren spezifischen Erfahrungswerten, nicht zuletzt die Betroffenheit von Anti-Schwarzem Rassismus.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.