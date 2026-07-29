Segel-Bundesliga kommt auf die Hamburger Außenalster
Beim vierten Saisonspieltag kämpfen 18 Vereine mitten in Hamburg um Punkte – vier Clubs vertreten die Hansestadt
Ein Revier mitten in der Stadt
Auf der Alster liegen Start, Bahnmarken und Ziel nah beieinander. Drehende und böige Winde verlangen schnelle Entscheidungen und können die Reihenfolge innerhalb kurzer Zeit verändern. Zugleich lassen sich die Wettfahrten vom Alsterufer aus unmittelbar verfolgen – mitten in Hamburg und in Sichtweite der Innenstadt.
„Wir freuen uns sehr, die Bundesligavereine am kommenden Wochenende beim NRV auf der Alster zu Gast zu haben. Die Alster ist ein anspruchsvolles Segelrevier, und wir erwarten spannende Wettfahrten“, sagt Michael Koch, Inshore-Vorstand des NRV.
Hamburg ist beim vierten Spieltag mit vier Vereinen vertreten. Neben dem gastgebenden NRV starten der Mühlenberger Segel-Club, der Blankeneser Segel-Club und die Entdecker- und Seefahrer-Fördervereinigung. Der MSC gewann zuletzt den dritten Spieltag in Kiel; die EnSFr tritt als Aufsteiger erstmals in der 1. Segel-Bundesliga an.
Für den NRV starten Steuermann Tobias Schadewaldt, Taktiker Johann Kohlhoff, Florian Thoelen und Luisa Krüger.
Reine Frauencrew aus Wuppertal
Nach den erfolgreichen Bundesliga-Jahren von Silke Basedow und ihrer Frauencrew tritt nun mit Maike Roos, Kirsten Roos, Maren Roos und Julia Achterberg von der Segler-Vereinigung Wuppertal wieder ein rein weiblich besetztes Team an.
„Bei uns ist das Damenteam von Beginn an fester Bestandteil unseres Bundesligateams. Nach den Erfolgen in der 2. Liga haben wir nun auch unser Können in der 1. Liga unter Beweis gestellt. Unsere große Stärke sind unser Teamgeist und das blinde Vertrauen“, sagt Kirsten Roos.
Das Feld: 18 Vereine aus ganz Deutschland
Neben den vier Hamburger Vereinen kämpfen auf der Alster um Punkte: der Düsseldorfer Yacht-Club, der Joersfelder Segel Club, der Berliner Yacht-Club, der Münchner Yacht-Club, der Segel- und Motorboot-Club Überlingen, der Kieler Yacht-Club, der Bodensee Yacht Club Überlingen, der Bocholter Yacht-Club, der Bayerische Yacht-Club, die Seglervereinigung Itzehoe, die Segler Vereinigung Wuppertal, der Potsdamer Yacht Club, der Klub am Rupenhorn sowie der Württembergische Yacht-Club.
Wettfahrtleiter ist Thorsten Paech, die Jury leitet Heiko Thölman.
Alle Informationen zum 4. Spieltag – Live-Tracking, Ergebnisse und Pressebilder – sind gebündelt abrufbar unter: https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/4-spieltag-2026/
Voraussichtliche Segelzeiten
Freitag, 31. Juli: Start ca. 11 Uhr, Wettfahrten bis ca. 18 Uhr
Samstag, 1. August: ca. 10 bis ca. 18 Uhr
Sonntag, 2. August: ab ca. 9.30 Uhr bis ca. 15 Uhr, Siegerehrung ca. 16 Uhr
Veranstaltungsgelände: Norddeutscher Regatta Verein, Schöne Aussicht 37, Hamburg
Über die Deutsche Segel-Bundesliga
In der Deutschen Segel-Bundesliga segeln die besten deutschen Segelvereine um den Meistertitel der Vereinsliga des Deutschen Segler-Verbandes (DSV). Mit der operativen Ausrichtung der Liga ist die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL) betraut. Gesegelt wird auf einheitlichen J/70 mit vierköpfigen Crews in kurzen, intensiven Wettfahrten – ein Format, das maximale sportliche Vergleichbarkeit und hohe Dynamik für Aktive und Zuschauer verbindet. Die Saison 2026 umfasst in der 1. Segel-Bundesliga sechs und in der 2. Segel-Bundesliga fünf Spieltage.