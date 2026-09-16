Segel-Bundesliga am Wannsee: Wer stoppt den Norddeutschen Regatta Verein?

Vom 18. bis 20. September 2026 geht die Deutsche Segel-Bundesliga auf dem Berliner Wannsee in die entscheidende Phase der Saison. In der 1. Liga reist der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) aus Hamburg als klarer Tabellenführer an – mit elf Punkten Vorsprung und zwei Spieltagssiegen in dieser Saison. Für die Verfolger ist der vorletzte Spieltag die letzte Chance, den Titelkampf noch einmal offen zu gestalten. In der 2. Liga ist die Spitze dagegen völlig offen: Vier Vereine liegen innerhalb von drei Punkten, und der Tabellenführer Verein Seglerhaus am Wannsee segelt vor der eigenen Haustür. Gastgeber beider Ligen ist der Potsdamer Yacht Club (PYC), Ausrichter die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL).Gesegelt wird Club gegen Club auf baugleichen Booten der Klasse J/70 mit vierköpfigen Crews in kurzen, intensiven Wettfahrten. 36 Vereinsteams aus ganz Deutschland gehen an den Start – es geht um die Meisterschale, um Qualifikationspunkte für die SAILING Champions League sowie um Auf- und Abstieg.Nach vier von sechs Spieltagen führt der NRV die Tabelle der 1. Segel-Bundesliga mit 10 Punkten an. Gewertet wird im Low-Point-System: Das Ergebnis eines Spieltags fließt als Punktzahl in die Saisonwertung ein – der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter bis Rang 18 mit 18 Punkten. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte gesammelt hat, liegt vorn. Auf Rang 2 folgt der Joersfelder Segel-Club aus Berlin (21 Punkte), knapp dahinter der Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg (22). Der Münchner Yacht-Club und der Segel- und Motorboot Club Überlingen (je 23 Punkte) können am Wannsee ebenfalls noch aufs Podium segeln.1. Norddeutscher Regatta Verein (10 Punkte) · 2. Joersfelder Segel-Club (21) · 3. Mühlenberger Segel-Club (22)In der 2. Segel-Bundesliga ist nach drei von fünf Spieltagen nichts entschieden. Der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) führt mit 13 Punkten und trägt seinen vorletzten Spieltag auf dem eigenen Revier aus. Dahinter folgen der Konstanzer Yacht Club vom Bodensee (14 Punkte) sowie punktgleich der Lübecker Yacht-Club und die Regatta-Segler-Neuruppin aus Brandenburg (je 16). Das Finale der 2. Liga folgt im Oktober – wer am Wannsee punktet, geht mit der besten Ausgangslage in den letzten Spieltag.1. Verein Seglerhaus am Wannsee (13 Punkte) · 2. Konstanzer Yacht Club (14) · 3. Lübecker Yacht-Club (16)Der Potsdamer Yacht Club wurde 1891 gegründet und hat seinen Sitz an der Wannseebrücke in Berlin-Wannsee. Mit über 900 Mitgliedern, rund ein Viertel davon in der Jugendabteilung, zählt er zu den großen Segelvereinen der Region; für seine Nachwuchsarbeit wurde er mehrfach mit dem „Grünen Band“ des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet. Das Ligateam des PYC ist 2024 in die 1. Segel-Bundesliga aufgestiegen und geht als Tabellensiebter (32 Punkte) in den Spieltag. Der Wannsee ist Heimat gleich mehrerer Bundesliga-Vereine: Neben dem PYC starten in der 1. Liga der Joersfelder Segel-Club, der Klub am Rupenhorn und der Berliner Yacht-Club, in der 2. Liga der Verein Seglerhaus am Wannsee und die Seglervereinigung 1903 Berlin. Als Binnenrevier verlangt der Wannsee mit drehenden Winden und wechselnden Windstärken taktisch viel von den Crews – und das Geschehen lässt sich vom Ufer aus gut verfolgen.Die Segel-Bundesliga ist bundesweit aufgestellt: Vom Bodensee (Segel- und Motorboot Club Überlingen, Bodensee-Yacht-Club Überlingen, Konstanzer Yacht Club) über Bayern (Münchner Yacht-Club, Bayerischer Yacht-Club) und Nordrhein-Westfalen (Düsseldorfer Yachtclub, Bocholter Yacht Club, Segler-Vereinigung Wuppertal) bis an die Küste (Kieler Yacht-Club, Lübecker Yacht-Club, Flensburger Segel-Club) sind alle Segelregionen Deutschlands am Wannsee vertreten.18.–20. September 2026Wannsee, BerlinPotsdamer Yacht Club (PYC), Königstraße 3A, 14109 BerlinDeutsche Segel-Liga e.V.1. Segel-Bundesliga (5. von 6 Spieltagen) und 2. Segel-Bundesliga (4. von 5 Spieltagen), je 18 ClubsJ/70 (baugleiche Boote)Ankündigungssignal voraussichtlich um 11 Uhrerster Start ca. 10 Uhrerster Start ca. 10 Uhr, letzte Startmöglichkeit 15.30 Uhr, Siegerehrung voraussichtlich um 16 UhrDie Startzeiten am Samstag und Sonntag richten sich nach der Zahl der bereits gesegelten Wettfahrten und der Windprognose. Zuschauerinnen und Zuschauer sind beim Potsdamer Yacht Club und im Restaurant vor Ort herzlich willkommen.Alle Wettfahrten lassen sich per Live-Tracking über die Website der Deutschen Segel-Bundesliga verfolgen. Notice of Race, Segelanweisungen, Paarungslisten, Crewmeldungen und Ergebnisse sind auf der Event-Seite gebündelt:Das Saisonfinale der 1. und 2. Segel-Bundesliga findet vom 15. bis 17. Oktober 2026 ebenfalls auf dem Wannsee statt – Gastgeber ist dann der Verein Seglerhaus am Wannsee.