Segel-Bundesliga am Wannsee: Wer stoppt den Norddeutschen Regatta Verein?
Tabellenführer NRV reist mit elf Punkten Vorsprung nach Berlin – vier Berliner Clubs in der 1. Liga – in der 2. Liga liegen vier Vereine innerhalb von drei Punkten, Spitzenreiter Seglerhaus am Wannsee segelt auf dem Heimrevier – Gastgeber ist der Potsdame
Gesegelt wird Club gegen Club auf baugleichen Booten der Klasse J/70 mit vierköpfigen Crews in kurzen, intensiven Wettfahrten. 36 Vereinsteams aus ganz Deutschland gehen an den Start – es geht um die Meisterschale, um Qualifikationspunkte für die SAILING Champions League sowie um Auf- und Abstieg.
1. Liga: Elf Punkte Vorsprung – und ein enges Rennen dahinter
Nach vier von sechs Spieltagen führt der NRV die Tabelle der 1. Segel-Bundesliga mit 10 Punkten an. Gewertet wird im Low-Point-System: Das Ergebnis eines Spieltags fließt als Punktzahl in die Saisonwertung ein – der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter bis Rang 18 mit 18 Punkten. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte gesammelt hat, liegt vorn. Auf Rang 2 folgt der Joersfelder Segel-Club aus Berlin (21 Punkte), knapp dahinter der Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg (22). Der Münchner Yacht-Club und der Segel- und Motorboot Club Überlingen (je 23 Punkte) können am Wannsee ebenfalls noch aufs Podium segeln.
Tabelle 1. Segel-Bundesliga nach 4 Spieltagen: 1. Norddeutscher Regatta Verein (10 Punkte) · 2. Joersfelder Segel-Club (21) · 3. Mühlenberger Segel-Club (22)
„Das Niveau in der Liga ist hoch und wir reisen mit viel Respekt vor unseren Konkurrenten an den schönen Wannsee. Ich werde auch im Oktober das Finale steuern und gehe davon aus, dass es wieder bis zum Schluss ein enges Rennen um den Titel geben wird.“
Tobias Schadewaldt, Skipper NRV Bundesliga Team
2. Liga: Vier Vereine innerhalb von drei Punkten
In der 2. Segel-Bundesliga ist nach drei von fünf Spieltagen nichts entschieden. Der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) führt mit 13 Punkten und trägt seinen vorletzten Spieltag auf dem eigenen Revier aus. Dahinter folgen der Konstanzer Yacht Club vom Bodensee (14 Punkte) sowie punktgleich der Lübecker Yacht-Club und die Regatta-Segler-Neuruppin aus Brandenburg (je 16). Das Finale der 2. Liga folgt im Oktober – wer am Wannsee punktet, geht mit der besten Ausgangslage in den letzten Spieltag.
Tabelle 2. Segel-Bundesliga nach 3 Spieltagen: 1. Verein Seglerhaus am Wannsee (13 Punkte) · 2. Konstanzer Yacht Club (14) · 3. Lübecker Yacht-Club (16)
„Mit einer erfahrenen Frauencrew möchte der VSaW auf heimischem Gewässer die Weichen für den Aufstieg in die 1. Liga stellen. Nach drei absolvierten Spieltagen präsentiert sich die Ausgangssituation vielversprechend. Nun gilt es, den Heimvorteil zu nutzen und die starke Position weiter auszubauen.“
Marko Müller, Sportlicher Leiter des Vereins Seglerhaus am Wannsee
Gastgeber Potsdamer Yacht Club: Bundesliga auf dem Berliner Hausrevier
Der Potsdamer Yacht Club wurde 1891 gegründet und hat seinen Sitz an der Wannseebrücke in Berlin-Wannsee. Mit über 900 Mitgliedern, rund ein Viertel davon in der Jugendabteilung, zählt er zu den großen Segelvereinen der Region; für seine Nachwuchsarbeit wurde er mehrfach mit dem „Grünen Band“ des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet. Das Ligateam des PYC ist 2024 in die 1. Segel-Bundesliga aufgestiegen und geht als Tabellensiebter (32 Punkte) in den Spieltag. Der Wannsee ist Heimat gleich mehrerer Bundesliga-Vereine: Neben dem PYC starten in der 1. Liga der Joersfelder Segel-Club, der Klub am Rupenhorn und der Berliner Yacht-Club, in der 2. Liga der Verein Seglerhaus am Wannsee und die Seglervereinigung 1903 Berlin. Als Binnenrevier verlangt der Wannsee mit drehenden Winden und wechselnden Windstärken taktisch viel von den Crews – und das Geschehen lässt sich vom Ufer aus gut verfolgen.
„Der Potsdamer Yacht Club freut sich, auch in diesem Jahr wieder Gastgeber eines Spieltages sowohl der 1. als auch der 2. Segel-Bundesliga zu sein und die Teams, Verantwortlichen und Gäste herzlich willkommen zu heißen. Mit hochklassigem Segelsport, spannenden Wettfahrten, unserem traditionellen Hafenfest am Freitag sowie der Seglerparty am Samstag darf man ein abwechslungsreiches Wochenende am und auf dem Wannsee erwarten.“
Potsdamer Yacht Club
Vereine aus allen Regionen
Die Segel-Bundesliga ist bundesweit aufgestellt: Vom Bodensee (Segel- und Motorboot Club Überlingen, Bodensee-Yacht-Club Überlingen, Konstanzer Yacht Club) über Bayern (Münchner Yacht-Club, Bayerischer Yacht-Club) und Nordrhein-Westfalen (Düsseldorfer Yachtclub, Bocholter Yacht Club, Segler-Vereinigung Wuppertal) bis an die Küste (Kieler Yacht-Club, Lübecker Yacht-Club, Flensburger Segel-Club) sind alle Segelregionen Deutschlands am Wannsee vertreten.
Eckdaten zum Spieltag
Termin: 18.–20. September 2026
Revier: Wannsee, Berlin
Gastgeber: Potsdamer Yacht Club (PYC), Königstraße 3A, 14109 Berlin
Ausrichter: Deutsche Segel-Liga e.V.
Ligen: 1. Segel-Bundesliga (5. von 6 Spieltagen) und 2. Segel-Bundesliga (4. von 5 Spieltagen), je 18 Clubs
Bootsklasse: J/70 (baugleiche Boote)
Voraussichtliche Segelzeiten
Freitag, 18. September: Ankündigungssignal voraussichtlich um 11 Uhr
Samstag, 19. September: erster Start ca. 10 Uhr
Sonntag, 20. September: erster Start ca. 10 Uhr, letzte Startmöglichkeit 15.30 Uhr, Siegerehrung voraussichtlich um 16 Uhr
Die Startzeiten am Samstag und Sonntag richten sich nach der Zahl der bereits gesegelten Wettfahrten und der Windprognose. Zuschauerinnen und Zuschauer sind beim Potsdamer Yacht Club und im Restaurant vor Ort herzlich willkommen.
Live-Tracking und Ergebnisse
Alle Wettfahrten lassen sich per Live-Tracking über die Website der Deutschen Segel-Bundesliga verfolgen. Notice of Race, Segelanweisungen, Paarungslisten, Crewmeldungen und Ergebnisse sind auf der Event-Seite gebündelt:
https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/5-spieltag-2026/
Ausblick
Das Saisonfinale der 1. und 2. Segel-Bundesliga findet vom 15. bis 17. Oktober 2026 ebenfalls auf dem Wannsee statt – Gastgeber ist dann der Verein Seglerhaus am Wannsee.