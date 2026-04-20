Joersfelder Segel-Club gewinnt 1. Spieltag der Deutschen Segel-Bundesliga 2026 am Starnberger See

Vom 17. bis 19. April fand am Starnberger See der Saisonauftakt der Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL) 2026 statt. Nach der Eröffnung durch den Starnberger Landrat Stefan Frey gingen rund 150 Seglerinnen und Segler aus 36 Vereinen der 1. und 2. Segel-Bundesliga in der Starnberger Nordbucht an den Start. Für diesen ersten Spieltag des Jahres holte sich in der 1. Segel-Bundesliga der Joersfelder Segel-Club den ersten Platz, in der 2. Segel-Bundesliga setzte sich der Lübecker Yacht-Club knapp durch.Der Freitag als erster Wettfahrttag brachte Frühlingssonne bei nur leichten, drehenden Winden. Hier war eine laufende Neubewertung der Lage durch die Segler gefordert. Entsprechend mischten die Winddreher die Felder immer wieder neu.Der Samstag stand ganz im Zeichen einer nahezu vollständigen Flaute. Wettfahrtleiter Wolfgang Stückl kommentierte die Lage mit trockenem Galgenhumor: „Ich habe gerade 20 Knoten gemessen – an zehn verschiedenen Punkten auf dem See, und in Summe.“ Der durchführende Münchener Ruder- und Segelverein (MRSV) zögerte nicht, seinen Ruder-Achter für die Teams als Alternative zum Segeln an den Start zu bringen – sicherlich ein Highlight eines Flauten-Tages.Am Sonntag lieferte das Wetter schließlich alles, was der Samstag schuldig geblieben war. Anfangs gab es mit 10–12 kn gute Bedingungen für die Wettfahrten. Der Tag wurde dann durch ein kräftiges Gewitter mit Hagelschauer unterbrochen. Danach gelangen nur noch wenige Wettfahrten bei leichten und stark drehenden Winden.Letztlich konnten nach dem ausgefallenen Samstag insgesamt acht Rennen pro Team absolviert werden.Mit 13,69 Punkten sicherte sich der Joersfelder Segel-Club den Spieltagssieg in der 1. Segel-Bundesliga. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Mühlenberger Segel-Club (16 Punkte) und der Potsdamer Yacht Club (21 Punkte). In der 2. Segel-Bundesliga ging der Spieltagssieg an den Lübecker Yacht-Club (18,29 Punkte); punktgleich mit jeweils 19,39 Zählern teilten sich der Frankfurter Yachtclub und die Seglervereinigung 1903 Berlin die Plätze zwei und drei. Angesichts der allgemein unübersichtlichen Bedingungen hielten sich die Erstplatzierten mit ihren Kommentaren zurück. Der Titelverteidiger, der Norddeutsche Regatta Verein (NRV), kommentierte sein moderates Ergebnis: „Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt.“ Fünf weitere Spieltage stehen in dieser Saison noch aus – es verspricht eine spannende Saison zu werden.Eine starke Leistung lieferten die durchführenden lokalen Starnberger Segelvereine Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von 1910 (MRSV) und Deutscher Touring Yacht-Club (DTYC) ab. Im Team mit dem Bayerischen Yacht-Club (BYC) und Münchner Yacht-Club (MYC) stellten sie gemeinsam Infrastruktur, Begleitboote und Personal bereit. Besonders am windarmen Samstag sorgte der Gastgeber MRSV unter der Leitung von Bernd Hassenjürgen für „Beachclub“-Atmosphäre mit seinem abwechslungsreichen Landprogramm.Erstmals präsentierte sich am Rande der Veranstaltung die J/70-Klassenvereinigung mit einem eigenen Stand, betreut durch ihren Vorstand Susanne Hühner. Ein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – stellvertretend dem Wettfahrtleiter Wolfi Stückl sowie dem DSBL-Team.Die Segel-Bundesliga bleibt zunächst in Bayern: Vom 1. bis 3. Mai 2026 richtet der Bayerische Yacht-Club den 2. Spieltag der 1. und 2. Segel-Bundesliga auf dem Starnberger See aus. Das Saisonfinale der 1. Liga findet vom 15. bis 17. Oktober 2026 auf dem Wannsee statt, ausgerichtet vom Verein Seglerhaus am Wannsee.