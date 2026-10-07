Finale, Pokal, Mitgliederversammlung – die Weichen für 2027
Finale der Segel-Bundesliga beim VSaW – 15. bis 17. Oktober
In gut einer Woche fallen die letzten Entscheidungen der Saison: Beim Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) in Berlin segeln vom 15. bis 17. Oktober beide Ligen ihr Finale – die 1. Liga ihren sechsten, die 2. Liga ihren fünften und letzten Spieltag. Es geht um den Deutschen Meister, um den Aufstieg in die 1. Liga und um den Klassenerhalt.
1. Liga: NRV mit klarem Vorsprung, dahinter eng
Nach fünf Spieltagen führt der Norddeutsche Regatta Verein mit 11 Punkten und vier Spieltagssiegen die Tabelle an – 13 Punkte vor dem Joersfelder Segel-Club (24) und dem Mühlenberger Segel-Club (27). Im Tabellenkeller liegen die Plätze 15 bis 18 nur sieben Punkte auseinander: Württembergischer Yacht-Club (63), Entdecker- & Seefahrer-Fördervereinigung (68), Segler-Vereinigung Wuppertal (69) und Seglervereinigung Itzehoe (70).
2. Liga: Fünf Vereine innerhalb von fünf Punkten
In der 2. Liga ist der Kampf um den Aufstieg völlig offen: Der Segel-Club Ville führt mit 20 Punkten, dahinter folgen der Lübecker Yacht-Club (21), der Konstanzer Yacht Club (21), der Flensburger Segel-Club (23) – und mit dem Verein Seglerhaus am Wannsee (25) der Gastgeber des Finales. Die Vereine auf den Plätzen 15 bis 18 – Bucerius Sailing (54), Deutscher Touring Yacht Club (55), Segelclub Rheingau (57) und Segelclub Hansa Münster (59) – müssen ihren Platz in der 2. Liga beim Pokal im Oktober verteidigen.
Das Programm des Finalwochenendes
Donnerstag, 15. Oktober, 10 Uhr – Eröffnung des Finales; nach den Rennen Stegbier, danach Segleressen „Mediterranean Night“ im VSaW
Freitag, 16. Oktober – nach den Rennen Stegbier, danach Segleressen (Selbstzahler)
Samstag, 17. Oktober, 17 Uhr – Siegerehrung für Spieltag und Saison
Samstag, 17. Oktober, 19 Uhr – Beginn der Meisterfeier mit DJ
Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr – Meisterehrung mit Übergabe der DSV-Medaillen
Meisterfeier: Voranmeldung erbeten
Der Eintritt zur Meisterfeier ist frei, Essen und Getränke sind Selbstzahler. Damit der VSaW planen kann, bitten wir um Voranmeldung per E-Mail an veranstaltung@vsaw.de.
Frühstück und Mittagsverpflegung
Frühstück und Mittagsverpflegung gibt es an allen drei Tagen nach vorheriger Bestellung – bis Mittwoch, 14. Oktober, 12 Uhr über das Formular des VSaW:
DSBL-Finale im VSaW – Bestellung Frühstück & Verpflegung
Der Pokal ist zurück: Bundesliga- und Junioren-Teams gemeinsam am Wannsee
Am 24. und 25. Oktober 2026 werden der Deutsche Segel-Liga Pokal und der Deutsche Junioren Segel-Liga Pokal erstmals seit 2024 wieder gemeinsam ausgetragen – beim Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) in Berlin, zeitgleich, in einer Regatta und in einer Wertung. Gesegelt wird auf einer Flotte von voraussichtlich zehn Booten; damit stehen 30 Startplätze zur Verfügung.
Die Resonanz auf die Ausschreibung ist groß – vor allem viele Junioren-Teams wollen sich ihren Startplatz für 2027 sichern. Startberechtigt sind auch die Top 3 der 1. und 2. Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL) sowie der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL); ihre Meldungen erwarten wir nach dem Finale am 17. Oktober. Und noch nicht alle Teams auf den Plätzen 19 bis 27 der DJSL haben gemeldet – wir freuen uns auf ein volles Startfeld!
Freitag, 23. Oktober, ab 11 Uhr: freies Training – wie in der DJSL üblich – mit 1,5 Stunden je Team, Vergabe nach Reihenfolge der Anmeldung.
Wichtig für alle Teams: Beim Pokal geht es um 2027
Der Pokal ist für beide Ligen die Qualifikation für die Saison 2027: Für die DSBL werden vier Aufstiegsplätze ausgesegelt, für die DJSL die Startplätze 19 bis 27. Damit ist der Pokal das „Event Null“ der neuen Saison.
Der DSL e.V. hat deshalb festgelegt: Mit dem Start beim Pokal 2026 bekennt sich jede Seglerin und jeder Segler zum Verein, für den sie oder er auch in der Saison 2027 segelt.
Auch Junioren-Teams können ihren Club für die 2. Bundesliga qualifizieren
Wie schon 2024 am Möhnesee gilt: Alle teilnehmenden Vereine – ob mit Bundesliga- oder Junioren-Team – können ihren Club für die Plätze 15 bis 18 der 2. Deutschen Segel-Bundesliga 2027 qualifizieren.
Die vollständige Ausschreibung ist auf Manage2Sail veröffentlicht, dort erfolgt auch die Meldung:
Ausschreibung und Meldung auf Manage2Sail
Mitgliederversammlung am 7. November in Düsseldorf – erstmals hybrid
Am Samstag, 7. November 2026, findet in Düsseldorf die Mitgliederversammlung des DSL e.V. statt. Neu: Die Versammlung ist hybrid – wer nicht nach Düsseldorf kommen kann, wird online zugeschaltet. Die Einladung mit Tagesordnung geht fristgerecht an alle Mitgliedsvereine.
Wir legen die überarbeitete Satzung zur Genehmigung vor. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche und bildet den DSL e.V. als das ab, was er ist – ein Verein, dessen Mitglieder die Vereine sind.
Weiterer Schwerpunkt ist der Bericht über das Jahr 2026. Danach blicken wir nach vorn: die Planungen für 2027 mit Spielplan und Spielstätten – und das Budget 2027, das vorgestellt und zur Abstimmung gestellt wird.
Spielplan 2027: Beide Ligen aufeinander abgestimmt
Der Spielplan 2027 steht – nach intensiver Abstimmung mit vielen Vereinen über den Sommer – und wird der Mitgliederversammlung am 7. November vorgestellt. Neu ist vor allem die aufeinander abgestimmte Planung der sechs Spieltage der Deutschen Segel-Bundesliga und der vier Acts der Deutschen Junioren Segel-Liga.
Die Bündelung in Regionen vereinfacht die Logistik für die Vereine: Die J/70 bleiben jeweils für zwei bis drei Spieltage in einer Region. Soweit möglich wurde auch auf wichtige Regatten der J/70-Klasse Rücksicht genommen – hier zahlt sich die gute Zusammenarbeit mit der Klassenvereinigung aus.
Die Saison beginnt im Frühjahr am Bodensee – dort erleben die neuen Boote der 1. Liga ihre Wassertaufe, direkt vor dem ersten Spieltag auf Liga-Standard gebracht. Danach folgen Berlin, Kiel und Warnemünde. Mit dem Finale beim Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg erreicht die Liga im Herbst ihren Höhepunkt.