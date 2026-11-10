Schlechte Nachrichten – gute Kaufgelegenheiten? Ein Widerspruch, der zum Nachdenken anregt

Schlechte Nachrichten begleiten uns nahezu täglich. Wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Kosten und Sorgen um die Zukunft prägen unsere Erwartungen. Dass sich dies auch auf unsere Bereitschaft auswirkt, wirtschaftliche Verpflichtungen einzugehen, ist nachvollziehbar.



Doch beurteilen wir eine Investition tatsächlich nach ihren wirtschaftlichen Eigenschaften – oder lassen wir uns dabei stärker von der allgemeinen Stimmung beeinflussen, als uns bewusst ist?



Diese Unterscheidung verdient gerade bei Immobilien besondere Aufmerksamkeit.



Wenn die Wahrnehmung die Bewertung beeinflusst

Eine gute Immobilie wird nicht automatisch zu einer weniger attraktiven Investition, nur weil die allgemeine Stimmung schlecht ist. Lage, Substanz und Vermietbarkeit verändern sich schließlich nicht mit jeder neuen Schlagzeile. Auch die Wirtschaftlichkeit einer Investition lässt sich nicht allein an der allgemeinen Nachrichtenlage messen.



Trotzdem können negative Meldungen unsere Erwartungen so stark prägen, dass wir mögliche Investitionen zunehmend skeptischer betrachten.



„Vielleicht sind nicht die Nachrichten das Problem, sondern das, was wir daraus machen“, sagt Curt-Rudolf Christof, Immobilienexperte und Vorstand der Deutsche Sachwert Kontor AG.



Dabei geht es keineswegs darum, Risiken auszublenden oder wirtschaftliche Entwicklungen zu ignorieren. Nachrichten können wichtige Hinweise auf Veränderungen geben, die bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden müssen. Problematisch wird es erst, wenn die allgemeine Nachrichtenlage unsere Beurteilung stärker bestimmt als die konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse.



„Wenn viele Menschen dieselben schlechten Nachrichten lesen, warum kommen sie dann zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Entscheidungen?“, fragt Christof.



Vielleicht, weil sie ihren Blick auf unterschiedliche Dinge richten: die einen vor allem auf die allgemeine Stimmung, die anderen zusätzlich auf die tatsächlichen Eigenschaften und Perspektiven einer Investition.



Wer genauer hinsieht, kann deshalb wirtschaftliche Möglichkeiten erkennen, die unter dem Eindruck allgemeiner Unsicherheit leicht übersehen werden.



Wenn aus Zurückhaltung neue Chancen entstehen

Bis hierhin geht es um Investitionsgelegenheiten, die bereits vorhanden sind, aber möglicherweise übersehen werden.



Doch es gibt noch einen zweiten Zusammenhang, der weniger offensichtlich ist: Die Reaktionen auf schlechte Nachrichten können wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern und dadurch neue Chancen entstehen lassen.



Was geschieht beispielsweise, wenn wirtschaftliche Unsicherheit dazu führt, dass weniger Menschen in die Schaffung zusätzlichen Wohnraums investieren?



In nachfragestarken Regionen, in denen bereits Wohnungen fehlen, kann sich die bestehende Knappheit dadurch weiter verschärfen. Denn der Bedarf an Wohnraum verschwindet nicht automatisch, nur weil Investoren zurückhaltender werden.



Bleibt das Angebot hinter der Nachfrage zurück, kann dies den Druck auf die Mieten erhöhen, soweit gesetzlich zulässig. Gleichzeitig können sich die Vermietungschancen bestehender Wohnungen verbessern, weil Wohnungssuchenden weniger Alternativen zur Verfügung stehen.



Eine Immobilie kann dadurch wirtschaftlich noch attraktiver werden – nicht weil sie sich verändert hat, sondern weil sich die Marktbedingungen verändert haben.



Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Wohnraumknappheit jede Immobilie zu einer guten Investition macht. Ihre Wirtschaftlichkeit und die damit verbundenen Risiken müssen weiterhin sorgfältig geprüft werden.



Die Frage ist nicht nur, was wir lesen

Schlechte Nachrichten können unseren Blick auf vorhandene Chancen verstellen. Doch die Reaktionen darauf reichen manchmal noch viel weiter: Sie können sogar neue Chancen entstehen lassen, die es sonst vielleicht gar nicht gegeben hätte.



Eine alte Unternehmerweisheit sagt:

„Der Erfolg spricht zu den Fleißigen, das Geld spricht zu den Mutigen.“



Vielleicht braucht es nicht bessere Nachrichten, sondern einfach nur den Fleiß, genauer hinzusehen – und den Mut, erkannte Chancen auch zu nutzen.

(lifePR) (