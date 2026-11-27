Zwei Jahrzehnte, in denen sich die Immobilienmärkte, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Anforderungen an die Finanzdienstleistungsbranche immer wieder verändert haben. Was geblieben ist, ist die Philosophie des Unternehmens: persönlicher Austausch, gegenseitige Wertschätzung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.



Mit mittlerweile 58 Immobilienprojekten verfügt die DSK AG über langjährige Erfahrung als spezialisierter Anbieter von Kapitalanlageimmobilien und Dienstleistungspartner für Finanzdienstleister und deren Kunden.



Doch für den Unternehmensgründer und Vorstand Curt-Rudolf Christof steht etwas anderes im Vordergrund:

„Ich blicke mit Stolz, aber auch mit großer Dankbarkeit und Demut auf diese zwei Jahrzehnte zurück. 20 Jahre Unternehmensgeschichte sind für mich vor allem 20 Jahre zwischenmenschlicher Beziehungen, gegenseitigen Vertrauens und gemeinsamer Verantwortung.

Was uns über zwei Jahrzehnte getragen hat, waren nicht allein gute Immobilien, sondern vor allem die guten Beziehungen zu den Menschen, mit denen uns eine vertrauensvolle Partnerschaft verbindet. Dass viele dieser Menschen auch nach Jahren weiterhin gerne mit uns zusammenarbeiten, bedeutet mir persönlich mehr als jede Unternehmensstatistik“.



Auch seine regelmäßigen Impulse und Veröffentlichungen versteht der Unternehmensgründer als Ausdruck dieser Haltung.

„Mit meinen regelmäßigen Impulsen möchte ich nicht nur meine langjährigen Erfahrungen weitergeben, sondern auch Orientierung geben, zum Nachdenken anregen und neue Blickwinkel eröffnen. Die zahlreichen persönlichen Rückmeldungen zeigen mir, wie wertvoll dieser Austausch ist, und bedeuten mir persönlich sehr viel.“



Ein besonderer Dank gilt den Vertriebspartnern, ihren Kunden sowie allen, die das Unternehmen über die Jahre begleitet und mit ihrem Engagement zu seiner Entwicklung beigetragen haben. Denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist immer eine gemeinsame Leistung.



Kontinuität auch für die kommenden Jahre



Mit der Verlängerung des Vorstandsvertrages von Curt-Rudolf Christof um weitere fünf Jahre setzt die Deutsche Sachwert Kontor AG auch in der Unternehmensführung auf Kontinuität.



„Im Namen des Aufsichtsrates danke ich Curt-Rudolf Christof für sein langjähriges persönliches Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Kontinuität in der Unternehmensführung und das gemeinsame Verständnis von Verantwortung und partnerschaftlichem Miteinander bilden eine gute Grundlage für die kommenden Jahre“, erklärt Michael Gietl, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Sachwert Kontor AG.



Vor zehn Jahren endete die Veröffentlichung zum damaligen Unternehmensjubiläum mit den Worten: „Die kommenden 10 Jahre werden spannend.“



Daran hat sich bis heute nichts geändert.



„Heute blicke ich mit derselben Neugier, derselben Leidenschaft und großer Zuversicht auf die kommenden Jahre. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren langjährigen und auch neuen Partnern weitere Kapitel unserer Unternehmensgeschichte zu schreiben.“



Mit herzlichen Grüßen und Vorfreude auf das, was vor uns liegt



Curt-Rudolf Christof

Vorstand/CEO

(lifePR) (