Tag der Selbstverwaltung

Ehrenamtliche Vertreter und Vertreterinnen setzen sich in den Gremien der Sozialversicherung direkt für die Interessen der Versicherten und Rentner/innen sowie Arbeitgeber ein. Daran erinnert die Deutsche Rentenversicherung Saarland anlässlich des morgigen Tages der Selbstverwaltung am 18. Mai.



Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Saarland ist für rund 1,1 Mio. Versicherte und knapp 165.000 Rentnerinnen und Rentner zuständig. Sie verfügt aktuell über einen Haushalt in Höhe von rund 2,35 Mrd. Euro. Die Vertreterversammlung der DRV Saarland, auch das Parlament des Rentenversicherungsträgers genannt, stellt jährlich den Haushalt auf und entscheidet somit, wie die Gelder der Beitragszahler verwendet werden. Besonders auf die Ausgestaltung von Präventions- und Rehabilitationsleistungen hat die Selbstverwaltung großen Einfluss. Zudem erbringt die Selbstverwaltung Leistungen, von denen Beitragszahler/innen und Rentner/innen direkt profitieren: 36 ehrenamtliche Versichertenälteste „in der Nachbarschaft“ beraten für die DRV Saarland zu allen Fragen rund um die Rentenversicherung und unterstützen Ratsuchende vor allem beim Ausfüllen von Anträgen. In Widerspruchsausschüssen überprüfen zudem gewählte Vertreter/innen der Versicherten und der Arbeitgeber bei Bedarf Entscheidungen der Verwaltung in Einzelfällen.



Alle sechs Jahre können Beitragszahler/innen und Rentner/innen bei den Sozialwahlen bestimmen, wer ihre Interessen im Parlament der Rentenversicherung vertritt.



Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist Ausdruck gelebter Demokratie. Sie setzt ein Zeichen für Solidarität in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt schwindet, und ist daher eine tragende Säule der Sozialverwaltung“, sagt Holger Kopp, Vorsitzender der Vertreterversammlung der DRV Saarland.

