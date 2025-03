Neue Ausgabe der DMSG-Mitgliederzeitschrift Aktiv! erschienen

Die neueste Ausgabe derist frisch für alle Mitglieder der Deutschen Multiplen Sklerose Verbände (DMSG) erschienen. Sie enthält aktuelle Informationen zu Therapieansätzen, Forschung, Erfahrungsberichte von Betroffenen sowie Tipps für den Alltag mit MS. Auch in vielen MS-Zentren werden Exemplare ausliegen.In der ersten Ausgabe des Jahres werden erneut spannende und informative Themen aufgearbeitet. Doch es wird auch politisch. Noch vor Weihnachten 2024 veröffentlichte die DMSG einen Forderungskatalog an die Politik. In zehn Kernforderungen und 28 Positionen zum deutschen Gesundheits- und Sozialwesen verdeutlicht die DMSG den Reformbereich in vielen Bereichen.Der Fokus der Ausgabe liegt auf dem 17. Welt-MS-Tag, der unter dem Motto „Tausend Gesichter und Deins“ am 30. Mai stattfinden wird. Für die Kampagne wurden Ideen von Menschen mit MS gesammelt. Im Wettbewerb zur Umsetzung des Mottos des Welt-MS-Tages 2025 können Beiträgen als Text, Video oder Aktion eingesendet werden. Die Sieger werden beim Festakt der DMSG von DMSG-Schirmherrn Christian Wulff, Bundespräsident a.D. ausgezeichnet.Eine weitere Kampagne ist mit Erfolg gestartet: Registrierungen für THE MAY50K sind bereits möglich. THE MAY50K ist eine Benefiz- und Fitnesskampagne zugunsten der MS-Forschung. In dergibt es dazu eine spannende, persönliche Story zu lesen, sowie eine Reportage über „Fatigue und Multiple Sklerose“. Das Thema war Gegenstand der Forschungsförderungsausschreibung des DMSG-Bundesverbandes.Detaillierte Informationen gibt es bezüglich der Neuauflage des Community-Forums, sowie aus der DMSG-Akademie und vom DMSG-Funktionstraining.Neuigkeiten aus der Rubrik „Forschung und Therapie“ betreffen diesmal die Themen „Impfschutz“, „Biomarker Neurofilament-Leichtketten“, „Risikoabschätzung unter Natalizumab-Biosimilar“ und „Multiple Sklerose und Epstein-Barr-Virus“. Zudem gibt es Neues aus dem „MS Brain Health Report“.Die Vorfreude auf die diesjährige EMSP-Konferenz steigt. Am 16. Und 17. Mai versammeln sich die Mitglieder der europäischen MS-Gesellschaften in Prag zum Thema: „Prävention bei Multipler Sklerose und verwandten Erkrankungen: Aufdecken von Risiko- und Schutzfaktoren“. Experten aus ganz Europa teilen aktuelle Erkenntnisse und diskutieren Strategien zur Prävention. Die Konferenz ist auch online zugänglich – eine ideale Gelegenheit für alle, die sich über neueste Entwicklungen informieren und austauschen möchten.Die neue Ausgabe wird ab sofort an Mitglieder der DMSG-Bundesverbände verschickt und online unter www.ms-wissen.de mit einer Mitgliedschaft abrufbar sein.