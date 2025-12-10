DMSG würdigt langjähriges außerordentliches Engagement: Auszeichnung für Universitäts-Professor Dr. med. Ralf Gold

Der jährliche Festakt der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. hat auch in diesem Jahr zahlreiche Gäste zusammengeführt. Erstmals fand die Veranstaltung in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt. Im Mittelpunkt standen die Auszeichnung herausragender Leistungen in Forschung, Versorgung und das Engagement für Menschen mit MS.



Ein bedeutender Höhepunkt des Abends war die Verleihung des mit 2.500 Euro dotierten Käte-Hammersen-Preises. Der Preis wurde von Walter Hammersen in Gedenken an seine an MS verstorbene Frau Käte gestiftet und wird an Personen verliehen, die dazu beitragen, körperliche und seelische Belastungen von Menschen mit MS zu lindern. In diesem Jahr erhielt der Bochumer Neurologe Professor Dr. med. Ralf Gold die Auszeichnung.



Die Laudatio hielt DMSG-Schirmherr Christian Wulff, Bundespräsident a. D. Er würdigte Professor Gold als international anerkannten MS-Forscher, Neurologen und Lehrenden, der Wissen schaffe, „aus dem die Menschen Hoffnung schöpfen“. Wulff hob Golds langjährige Mitarbeit im Bundesvorstand sowie seine Tätigkeit als Vorsitzender des Ärztlichen Beirats der DMSG hervor. Besonders während der Pandemie habe Professor Gold mit verlässlichen Informationen maßgeblich zur Orientierung von Menschen mit MS beigetragen.



Seit den 1980er-Jahren ist Professor Gold in der MS-Forschung aktiv. Zu einer Zeit, zu der MS kein Garant für akademische berufliche Erfolge war. Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und ärztlicher Fürsorge habe er sich eine herausragende Position in der MS-Community erarbeitet. Seit 2006 leitet er die Neurologische Klinik des St. Joseph-Krankenhauses in Bochum und ist Lehrstuhlinhaber für Neurologie an der Ruhr-Universität Bochum.



Auch das langjährige Engagement von Professor Ralf Gold innerhalb der DMSG fand damit Anerkennung. Seit 2019 steht er als Vorsitzender des Ärztlichen Beirats für eine wissenschaftlich unabhängige und patientenorientierte Beratung. Seine Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln – in Vorträgen, Symposien und im Austausch mit Erkrankten – wurde besonders hervorgehoben. Eigenschaften wie Integrität, Verantwortungsbewusstsein und große menschliche Zugewandtheit prägen seine Arbeit.



Die Gäste honorierten die Leistung des Preisträgers mit kräftigem Applaus bei der Übergabe der Urkunde.

