Bundesweite Online-Befragung des Innovationsprojektes MS-Vita gestartet

Nach intensiver Vorarbeit startet die nächste Etappe des MS-Vita-Projekts: die bundesweite Onlinebefragung zu Blasen- und Darmfunktionsstörungen bei Multiple Sklerose. Aufgerufen sind alle Menschen mit MS – unabhängig davon, ob sie selbst von diesen Symptomen betroffen sind. Die Befragung soll helfen, Versorgungslücken sichtbar zu machen und neue Wege für mehr Teilhabe zu eröffnen.



Von Fokusgruppen zu Onlinebefragung



Die Onlinebefragung ist Teil eines umfassenden Forschungsprozesses: Nach dem Aufbau des Patienten- und Angehörigenbeirats, der Durchführung und Auswertung mehrerer Fokusgruppen sowie der Analyse von Registerdaten aus dem MS-Register geht MS-Vita nun in die nächste Phase. Ein wichtiges Anliegen der Onlinebefragung ist es, Erfahrungen, Perspektiven und Bedarfe möglichst vieler MS-Erkrankter einzubeziehen – unabhängig davon, ob sie selbst eines der beiden Symptome, um die es in der Studie geht, haben.



Ergebnisse des MS-Registers unterstreichen die Bedeutung



Bei mehr als einem Drittel (38,5 Prozent) der MS-Erkrankten wurden Blasen- und/oder Darmfunktionsstörungen dokumentiert – 71,4 Prozent davon sind Frauen. Blasenprobleme treten deutlich häufiger auf als Darmprobleme. Bei 23,8 Prozent der Betroffenen bestehen beide Symptome gleichzeitig. In diesen Fällen wird auch häufiger auf Hilfsmittel zurückgegriffen.



Die Daten zeigen, dass die Symptome die Teilhabe sehr massiv einschränken. Betroffene, die unter beiden Funktionsstörungen leiden, sind deutlich seltener erwerbstätig – nur 32 Prozent. Der mittlere Wert auf der EDSS-Skala (die den Behinderungsgrad bei MS misst) liegt bei dieser Gruppe bei fünf.



Dies bedeutet: Die erkrankte Person ist zwar im Alltag nicht auf ständige Hilfe angewiesen, aber eingeschränkt unabhängig – insbesondere, was Mobilität und Gleichgewicht betrifft, mit Auswirkungen auf Motorik und Koordination.



Die Onlinebefragung soll ein detailliertes Bild der aktuellen Versorgungssituation ermöglichen – insbesondere zu Diagnosestellung, Therapie und Alltagserfahrungen mit den Symptomen. Dabei ermöglichen statistische Vergleiche zwischen MS-Erkrankten mit und ohne entsprechende Beschwerden wichtige Rückschlüsse.



Gerade deshalb ist es entscheidend, dass möglichst viele Menschen mit MS teilnehmen – unabhängig davon, ob sie von einem der Symptome betroffen sind oder nicht.



Erkenntnisse führen zu neuen Fragen



Die Studie MS-Vita folgt einem partizipativen Ansatz: Betroffene werden nicht nur befragt, sondern gestalten die Forschung aktiv mit. Die Fragen im Onlinefragebogen basieren auf den Erfahrungen aus Fokusgruppen, auf dem Austausch mit dem Beirat sowie auf den Erkenntnissen aus dem MS-Register und einer systematischen Literaturauswertung.



Erfahrungen als Anstoß für Verbesserungen



In der Studie sind Fragen wie diese wichtig: Wie und wann erfolgt die Therapie dieser Symptome? Welche Hindernisse gibt es bei der Hilfsmittelversorgung? Die Ergebnisse der Befragung sollen konkrete Verbesserungen in der Versorgung anstoßen und in die Weiterentwicklung der MS-Therapieleitlinie einfließen. Ihre Teilnahme hilft, Forschung in praktische Verbesserungen zu übersetzen – für eine bessere Hilfsmittelversorgung und mehr Lebensqualität im Alltag.



