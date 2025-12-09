Kontakt
Winterzeit ist Märchenzeit – Vorweihnachtliche Erlebnisse an der Deutschen Märchenstraße

Märchenhafte Weihnachtsmärkte, Märchenlesungen und Begegnungen mit echten Märchenfiguren laden entlang der Deutschen Märchenstraße zu besinnlich-romantischen Erlebnissen in der Adventszeit ein. Zwischen Main und Meer, von Hanau bis Bremen duftet es nach gebrannten Mandeln. Funkelnde Lichter und zauberhaft geschmückte Dörfer und Städte bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

In der Kassel, der Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße, dreht sich dieses Jahr alles um Frau Holle - inklusive Bettenschütteln, Schneegestöber, Märchendorf und fliegendem Weihnachtsmann. Besonders romantisch wird es in Hanau auf dem Wintergold-Markt am Schlossplatz, in der Fachwerk-Perle Fritzlar verzaubert der „Advent in den Höfen“ am 2. Adventswochenende die Gäste. Rotkäppchen persönlich kommt zum Schwälmer Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Ein verzaubertes Mikrofon als Wunschverstärker hilft in der Rattenfänger-Stadt Hameln, dass Wünsche wahr werden. Die historische Kulisse rund um Rathaus und Roland (UNESCO-Welterbe), die romantische Beleuchtung und über 170 weihnachtlich geschmückte Stände laden zu einem ausgedehnten Bummel über den Bremer Weihnachtsmarkt ein. Weihnachtliche Konzerte und Weihnachtsausstellungen bieten ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Lebensgroße Märchenfiguren und zahlreiche Tannenbäume verzaubern die Buxtehuder Innenstadt noch bis zum 28. Dezember – ob sich auch Hase und Igel versteckt haben? Noch mehr märchenhafte Weihnachtsmärkte unter www.deutsche-maerchenstrasse.de.

Deutsche Märchenstraße e.V.

Die Deutsche Märchenstraße - heiß geliebt seit 50 Jahren
Weltweit bekannt, „TOP 100 Reiseziel Deutschland“, eine der TOP 3 Ferienstraßen Deutschlands, DZT-Schwerpunktthema 2025: Vom Main bis zum Meer feiert die insgesamt über 1.000 Kilometer lange Deutsche Märchenstraße vom Frühjahr 2025 bis zum Frühjahr 2026 märchen- und sagenhafte Erlebnisse in ihren 65 Mitgliedsorten.
In sechs Städten haben die Brüder Jacob (1785 – 1863) und Wilhelm (1786 – 1859) gelebt. Bis auf Ihre letzte Lebensstation, Berlin, liegen alle an der Deutschen Märchenstraße.
Doch die Deutsche Märchenstraße verbindet mehr als „nur“ die Lebensorte der weltberühmten Brüder. Unter dem Motto „Märchen, Sagen und Legenden“ gibt es auf insgesamt über 1.000 Kilometern vom Main bis zum Meer zahlreiche Märchen- und Sagenfiguren mit ihren Geschichten zu entdecken. Ob Frau Holle, Rotkäppchen, Schneewittchen, Aschenputtel, Rapunzel oder Dornröschen. Ob Baron Münchhausen, Doktor Eisenbart, Wilhelm Busch oder Theodor Storm. Alle, die sich für Geschichten und Geschichtenerzähler interessieren, finden seit 50 Jahren auf der Deutschen Märchenstraße eine Fülle von märchen- und sagenhaften Erlebnissen.

