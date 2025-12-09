Winterzeit ist Märchenzeit – Vorweihnachtliche Erlebnisse an der Deutschen Märchenstraße
In der Kassel, der Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße, dreht sich dieses Jahr alles um Frau Holle - inklusive Bettenschütteln, Schneegestöber, Märchendorf und fliegendem Weihnachtsmann. Besonders romantisch wird es in Hanau auf dem Wintergold-Markt am Schlossplatz, in der Fachwerk-Perle Fritzlar verzaubert der „Advent in den Höfen“ am 2. Adventswochenende die Gäste. Rotkäppchen persönlich kommt zum Schwälmer Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Ein verzaubertes Mikrofon als Wunschverstärker hilft in der Rattenfänger-Stadt Hameln, dass Wünsche wahr werden. Die historische Kulisse rund um Rathaus und Roland (UNESCO-Welterbe), die romantische Beleuchtung und über 170 weihnachtlich geschmückte Stände laden zu einem ausgedehnten Bummel über den Bremer Weihnachtsmarkt ein. Weihnachtliche Konzerte und Weihnachtsausstellungen bieten ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Lebensgroße Märchenfiguren und zahlreiche Tannenbäume verzaubern die Buxtehuder Innenstadt noch bis zum 28. Dezember – ob sich auch Hase und Igel versteckt haben? Noch mehr märchenhafte Weihnachtsmärkte unter www.deutsche-maerchenstrasse.de.